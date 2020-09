Probabili formazioni Francia Croazia/ Quote, Deschamps conferma la difesa a tre?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Francia Croazia, la partita valida per la seconda giornata della Nations League 2020-2021: le due nazionali saranno in campo alle ore 20:45 di martedì 8 settembre, e per i balcanici sarà già una sorta di dentro o fuori vista la batosta rimediata in Portogallo, che ha certificato anche come questo gruppo stia attraversando una fase di transizione nella quale i risultati potrebbero non essere così brillanti come nel passato recente.

La Francia invece ha fatto il colpo in Svezia, con il solito Mbappé: campione del mondo in carica, la nazionale di Didier Deschamps è una delle grandi favorite per vincere la Nations League ma lo era anche nella prima edizione di questo torneo, quando era stata beffata dall’Olanda non riuscendo nemmeno a qualificarsi per la Final Four. Ora vediamo in che modo i due CT potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello Stade de France e, aspettando il calcio d’inizio, leggiamo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni di Francia Croazia.

QUOTE E PREVISIONI

Il pronostico di Francia Croazia è stato tracciato tra le altre dall’agenzia Snai: i Bleus partono nettamente favoriti avendo un valore di 1,50 volte la puntata ad accompagnare l’eventualità della loro vittoria, regolata dal segno 1. Il pareggio è identificato dal segno X e vi farebbe guadagnare 4,00 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’affermazione dei balcanici la vincita salirebbe a 6,50 volte la vostra puntata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CROAZIA

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Tecnicamente i dubbi di Didier Deschamps nelle probabili formazioni di Francia Croazia non sono tantissimi: il CT potrebbe confermare il nuovo modulo e aprire dunque alla difesa a tre, un modo per schierare titolare il giovane Upamecano e fargli fare partite insieme a Varane e Kimpembe. Con questo schema può tornare utile anche Lucas Hernandez, che in realtà potrebbe anche occupare la corsia sinistra dove se la vede con Ferland Mendy e Digne; a destra giocherà quasi certamente Dubois, in mezzo al campo invece ci sarà spazio per Kanté che dovrebbe essere supportato ancora una volta da Rabiot, che rispetto all’ex Roma Nzonzi sembra avere caratteristiche che meglio si sposano con il mediano del Chelsea. Davanti invece Griezmann può agire tra le linee oppure davanti: più probabile il primo caso non essendoci un altro trequartista di ruolo, attenzione allora a Martial e Ben Yedder che si giocano la maglia disponibile in attacco per fare coppia con il confermatissimo Mbappé.

I DUBBI DI DALIC

A poche ore da Francia Croazia è sicuramente Zlatko Dalic ad avere più dubbi. Il suo 4-2-3-1 sarà confermato ma potrebbe cambiare qualcosa sia a centrocampo che davanti. Intanto la difesa: sarà presumibilmente confermata con Vida e Lovren a protezione di Livakovic, mentre sulle fasce laterali correranno Jedvaj (anche lui ex della Roma) e Barisic. In mediana invece Pasalic potrebbe lasciare il posto a Brozovic, che formerebbe la catena centrale – con tanta qualità ma forse poca interdizione – insieme a Kovacic, lui pure però a rischio perché potrebbe essere preferito l’ordine garantito da Badelj. Perisic corre per una maglia a destra: gliela può lasciare Brekalo, oppure quest’ultimo potrebbe accentrare la sua posizione facendo “saltare” Vlasic. La terza soluzione è quella che siano in campo tutti e tre: a quel punto si aprirebbe un bel ballottaggio per il ruolo di centravanti tra Kramaric e Rebic, anche se il giocatore del Milan nella sua nazionale è stato sempre impiegato come esterno offensivo, e probabilmente sarà ancora in quella posizione che lo vedremo a Saint Denis.

IL TABELLINO

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Upamecano, Varane, Kimpembe; Dubois, Kanté, Rabiot, F. Mendy; Griezmann; Mbappé, Martial

Allenatore: Didier Deschamps

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Vida, Lovren, Barisic; Brozovic, Kovacic; Perisic, Vlasic, Rebic; Kramaric

Allenatore: Zlatko Dalic



