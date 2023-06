PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GRECIA/ Quote: Giroud-Mbappé, la coppia di lusso (19 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GRECIA: LA GRANDE COPPIA

Olivier Giroud e Kylian Mbappé sono andati entrambi in gol anche venerdì scorso contro Gibilterra, impresa certamente non memorabile ma che comunque contribuisce a metterli per l’ennesima volta in copertina per quanto riguarda le probabili formazioni di Francia Grecia. L’attaccante classe 1986 del Milan è il miglior marcatore di tutti i tempi per la Nazionale francese, grazie a un bottino di 54 gol in 123 presenze, anche se curiosamente non segnò nemmeno un gol durante i Mondiali 2018 in Russia, torneo nel quale fu il centravanti titolare della Francia campione del Mondo pur senza lasciare il segno nei tabellini.

In Qatar invece Giroud ha segnato ben quattro gol, ma il suo Mondiale finì con l’amarezza della sostituzione al 41’ minuto del primo tempo in finale contro l’Argentina. Kylian Mbappé invece è colui che presto potrebbe togliere il record all’amico e compagno di squadra, avendo già segnato 39 gol in 69 presenze, dei quali ben 12 nelle fasi finali dei Mondiali, fra Russia e Qatar. Alla Francia di questa epoca però manca il titolo europeo, l’obiettivo per Germania 2024 è naturalmente già molto chiaro per i due grandi attaccanti dei Bleus… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Francia Grecia per avvicinarci alla partita di questa sera allo Stade de France a Saint Denis: si tratterà dell’incontro valido per la quarta giornata nel gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2024. I Bleus continuano la loro marcia verso la fase finale: negli scorsi mesi è arrivata la conferma di Didier Deschamps, che avrebbe dovuto lasciare dopo i Mondiali, invece poi tutto è cambiato e allora prosegue l’avventura del c.t. già campione del Mondo nel 2018, vincitore della Nations League 2021 e capace di sfiorare il leggendario bis ai Mondiali Qatar 2022, chiusi con la bruciante sconfitta in finale. L’Europeo da CT è l’unico titolo che gli manca e potrà provare a vincerlo in Germania.

La Grecia sembra avere avviato un percorso di rinascita, ma naturalmente saranno queste qualificazioni a dirci a che punto è questa ripartenza del calcio ellenico, che dopo il clamoroso trionfo agli Europei di 19 anni fa non ha più trovato momenti di gloria paragonabili, ma è comunque una Nazionale generalmente di buon livello e naturalmente vorrà essere presente alla fase finale dei prossimi Europei. A Saint Denis evidentemente sarà un test probante, ci avviciniamo alla partita andando a leggere insieme le ultime notizie circa le probabili formazioni di Francia Grecia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Francia Grecia in base alle quote offerte dall’agenzia Bet365. I padroni di casa transalpini sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,25, mentre poi si salirà già a quota 5,75 in caso di segno X per il pareggio e fino a 11 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fossero gli ospiti della Grecia a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GRECIA

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Tante possibilità per Didier Deschamps nelle probabili formazioni di Francia Grecia, ma indichiamo i big più attesi. Il portiere dovrebbe essere Maignan; davanti a lui la solita linea a quattro, questa volta i due terzini potrebbero essere Pavard a destra e Theo Hernandez a sinistra con Koundé a insidiare la maglia di Konaté o Upamecano, perché uno dei due potrebbe rimanere fuori dalla coppia centrale titolare. A centrocampo ci aspettiamo ancora che Griezmann e Rabiot siano titolari, con uno fra Camavinga e Tchouamény. Davanti Mbappé e Giroud viaggiano per una maglia da titolare, poi il solito ballottaggio tra Nkunku e Kolo Muani. Con il primo titolare, il modulo potrebbe prevedere due trequartisti (4-3-2-1) a supporto del centravanti Giroud.

LE SCELTE DI POYET

Gustavo Poyet dovrebbe proporci nelle probabili formazioni di Francia Grecia il modulo 4-3-3: in porta naturalmente avremo Vlachodimos, davanti a lui i due centrali difensivi dovrebbero essere Retsos e Mavropanos mentre i terzini possono essere Rota a destra e Tsimikas a sinistra. In mezzo al campo il c.t. uruguaiano degli ellenici dovrebbe scegliere capitan Bakasetas come mezzala, in cabina di regia ecco Mantalos (preferito a Papanikolaou) con Siopis che completerebbe il reparto. Davanti, Pavlidis viene da un’ottima stagione con l’Az Alkmaar: è favorito come centravanti su Giakoumakis, le ali invece dovrebbero essere Masouras a destra e Fortounis chiaramente a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GRECIA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-3-2-1): Maignan; Pavard, Koundé, Upamecano, T. Hernandez; Griezmann, Camavinga, Rabiot; Nkunku, Mbappé; Giroud. All. Deschamps.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Bakasetas, Mantalos, Siopis; Masouras, Pavlidis, Fortounis. All. Poyet.











