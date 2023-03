Risultati qualificazioni Europei 2024/ Diretta gol live score: vince il Portogallo

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: DOPPIETTA KRUNIC

I parziali dei risultati qualificazioni Europei 2024 vedono l’Italia di Mancini sotto 2-0 contro l’Inghilterra in virtù delle reti di Declan Rice e Harry Kane su calcio di rigore. Vince la Danimarca in casa con la Finlandia grazie al timbro dell’atalantino Hojlund al 21′. Portogallo avanti di misura col Liechtenstein, decide fin qui il gol di Cancelo.

Ancora Serie A protagonista, stavolta con la doppietta del milanista Rade Krunic che trascina la sua Bosnia 2-0 nel match contro l’Islanda. Vittoria esterna per ora dell’Irlanda del Nord con Charles, attaccante del Bolton, che sfrutta il suggerimento di Washington per l’1-0 col San Marino. Nessun gol invece tra Macedonia-Malta e Slovacchia-Lussemburgo. Oggi la Slovenia ha superato 2-1 il Kazakistan in trasferta. (aggiornamento di Christian Attanasio).

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: C’È FRANCIA OLANDA!

I risultati delle qualificazioni Europei 2024 ci fanno compagnia anche venerdì 24 marzo: è la seconda giornata di questa prima finestra, abbiamo già visto all’opera l’Italia ma oggi sarà il turno di un altro big match come Francia Olanda, che si gioca nel gruppo B e che è alle ore 20:45, quando scatterà il calcio d’inizio di tutte le altre sfide con la sola eccezione di Bulgaria Montenegro, che aprirà le danze alle ore 18:00. Come sempre formula cervellotica, basti sapere per ora questo: le prime due nelle classifiche di ciascun girone accede direttamente alla fase finale degli Europei.

Per il resto, i risultati delle qualificazioni Europei 2024 si incrociano anche con la Nations League, come ormai è consuetudine: qui però stiamo parlando della fase successiva e cioè degli spareggi, cui parteciperanno 12 squadre con soli tre posti a disposizione. La Nations League farà fede riguardo questo ma piazzarsi nel girone delle qualificazioni sarà comunque importante; adesso comunque andiamo a fare un quadro maggiormente approfondito dei risultati delle qualificazioni Europei 2024 per questo venerdì 24 marzo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente i risultati delle qualificazioni Europei 2024 per oggi non possono prescindere da Francia Olanda, che è il big match: le due squadre sono inserite in un girone che oltre a Gibilterra e Grecia comprende l’Irlanda, diciamo che Bleus e Orange non possono dare per scontata la loro qualificazione ma certamente c’è un grande vantaggio per loro nel contesto del girone. Avremo poi anche Svezia Belgio, una partita interessante soprattutto perché i Diavoli Rossi sono reduci dal flop al Mondiale (eliminati al girone) e hanno cambiato Commissario Tecnico, dunque di fatto sono all’interno di una nuova era e dovranno provare a spremere fino in fondo una generazione d’oro che comunque sembra essere arrivata al canto d’addio.

La Polonia parte clamorosamente favorita nel suo girone, da valutare i progressi di Repubblica Ceca e Albania che verosimilmente si giocheranno il secondo posto agli Europei; il gruppo G sembra francamente il più interessante perché Serbia, Ungheria e Montenegro partono quasi sullo stesso piano, dunque la missione oltre alle sfide dirette sarà quella di non perdere punti contro Bulgaria e Lituania.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GRUPPO B

Ore 20:45 Francia Olanda

Ore 20:45 Gibilterra Grecia

GRUPPO E

Ore 20:45 Moldavia Far Oer

Ore 20:45 Repubblica Ceca Polonia

GRUPPO F

Ore 20:45 Austria Azerbaijan

Ore 20:45 Svezia Belgio

GRUPPO G

Ore 18:00 Bulgaria Montenegro

Ore 20:45 Serbia Lituania











