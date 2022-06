Probabili formazioni Francia Israele U19/ Quote, chi gioca la semifinale?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISRAELE U19: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Francia Israele U19 ci consentono di presentare la seconda semifinale degli Europei Under 19 in corso di svolgimento in Slovacchia, che sicuramente vede sulla carta favorita la Francia U19, già dominatrice del proprio girone, compresa la netta vittoria ottenuta nella terza e ultima giornata contro l’Italia per blindare il primo posto nel girone e ottenere l’incrocio sulla carta più semplice in semifinale.

Bisogna senza dubbio fare complimenti ad Israele U19, perché per la prima volta nella storia la Nazionale Under 19 israeliana entra fra le quattro migliori squadre d’Europa, però adesso servirebbe davvero un’impresa per raggiungere addirittura una leggendaria finale. In attesa di scoprire che cosa potrà succedere sul campo di Dunajska Streda, scopriamo le ultime notizie sulle mosse dei due commissari tecnici Chauvin e Haim a proposito delle probabili formazioni di Francia Israele U19.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Francia Israele U19 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i giovani francesi, che formalmente giocano in casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Israele U19.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISRAELE U19

LE MOSSE DI CHAUVIN

Nelle probabili formazioni di Francia Israele U19, ecco che il c.t. Landry Chauvin per la sua Francia potrebbe utilizzare il modulo 4-3-3 con Lienard tra i pali e davanti a lui la difesa a quattro formata da Pereira, Zoukrou, Camara e Semedo Varela da destra a sinistra. A centrocampo il terzetto titolare potrebbe essere composto da destra a sinistra da Da Silva, Bondo e Diouf, mentre il tridente offensivo della Francia U19 dovrebbe essere formato da Ba, Tchacouna e Cisse.

LE SCELTE DI HAIM

Ofir Haim, c.t. della Nazionale israeliana Under 19, dovrebbe invece scegliere un modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni di Francia Israele U19, con Tzarfatitra i pali protetto da una retroguardia a quattro uomini formata da Revivo, Israelov, Lemkin e Feingold. In mediana ecco la coppia composta da Kancelpolski, Madmou, mentre nel reparto offensivo ci aspettiamo come unica punta Kassus Abed, supportato dal trio di trequartisti con Gloukh, Lugasi e Ebraheim da destra a sinistra.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ISRAELE U19

FRANCIA (4-3-3): Lienard; Pereira, Zoukrou, Camara, Semedo Varela; Da Silva, Bondo, Diouf; Ba, Tchacouna, Cisse. All. Chauvin.

ISRAELE (4-2-3-1): Tzarfati, Revivo, Israelov, Lemkin, Feingold, Kancelpolski, Madmon, Gloukh, Lugasi, Ebraheim, Kassus Abed. All. Haim.











