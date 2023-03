Probabili formazioni Francia Olanda/ Quote: quali moduli vedremo?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA OLANDA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Francia Olanda per scoprire quali potrebbero essere le mosse dei due commissari tecnici Didier Deschamps e Ronald Koeman in vista della partita di stasera allo Stade de France di Saint Denis, piatto forte per il girone B delle qualificazioni a Euro 2024, naturalmente partita di cartello di questo raggruppamento che ha due big le quali si devono affrontare già nella prima giornata, come nel caso degli Azzurri con l’Inghilterra – alla lunga i primi due posti dovrebbero essere sicuri, salvo colpi di scena, intanto stasera ci godremo quello che potrebbe essere un grande spettacolo.

La Francia riparte naturalmente dal secondo posto ai Mondiali dopo la clamorosa finale contro l’Argentina, che i francesi hanno raddrizzato per ben due volte grazie alla tripletta di un meraviglioso Kylian Mbappé prima di doversi inchinare ai calci di rigore. Curiosamente molto simile è stato il destino in Qatar per l’Olanda, sempre contro l’Argentina ma ai quarti di finale: due gol di passivo, la rimonta ma infine la sconfitta ai rigori. Adesso siamo all’inizio di un nuovo cammino, soprattutto per l’Olanda che ha pure cambiato allenatore, ma di certo Bleus ed Orange saranno ancora protagonisti. Tutto questo premesso, adesso scopriamo quali potrebbero essere le ultime notizie sulle probabili formazioni di Francia Olanda…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Francia Olanda in base alle quote offerte dall’agenzia Snai su questa partita. I padroni di casa francesi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,55 per il segno X naturalmente in caso di pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora l’Olanda dovesse vincere allo Stade de France.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA OLANDA

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Le probabili formazioni di Francia Olanda sono caratterizzate da una grande abbondanza per i padroni di casa Bleus e per il loro c.t. Didier Deschamps, tanto che restano ancora alcuni dubbi e pure identificando gli uomini ci potrebbero essere variazioni tattiche. Proviamo comunque ad identificare come modulo di riferimento il 3-4-2-1, con questi possibili undici titolari: in porta il rossonero Maignan; i difensori potrebbero essere Kounde, Upamecano e Konaté; indichiamo poi Pavard come esterno destro, Camavinga e il bianconero Rabiot nel cuore della mediana e Coman come ala sinistra decisamente offensiva, che di fatto apre già il reparto d’attacco nel quale potremmo vedere Griezmann come trequartista o comunque alle spalle delle due punte Mbappé e l’altro milanista Giroud. Con Theo Hernandez, se gli strascichi dell’inflenza non giocheranno scherzi, ci poterebbe essere il 4-2-3-1 sacrificando Konaté fra i difensori.

LE MOSSE DI KOEMAN

Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Francia Olanda ci parlano innanzitutto dell’arrivo di Ronald Koeman in panchina al posto di Louis Van Gaal, un cambio ad alto livello tra due dei più celebri allenatori olandesi. Anche in questo caso, il modulo di riferimento, pur con altre possibili opzioni, potrebbe essere il 3-4-1-2 con in porta Flikken che pare favorito su Cillessen e davanti a lui la difesa a tre formata da De Ligt, Van Dijk e Aké; il centrocampo dell’Olanda potrebbe invece essere molto “italiano” e proviamo a schierare Dumfries a destra più De Roon e Wijnaldum nel cuore della mediana, con Blind invece titolare come esterno sinistro; infine il reparto offensivo Orange, nel quale potremmo vedere Klaassen alle spalle del mattatore olandese dei Mondiali, Gakpo, e di Depay. Forte è tuttavia pure la candidatura di Weghorst e anche per gli Orange attenzione anche al modulo, che potrebbe essere il 4-3-3 sacrificando Blind in favore di Bergwijn.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA OLANDA: IL TABELLINO

FRANCIA (3-4-1-2): Maignan; Kounde, Upamecano, Konaté; Pavard, Camavinga, Rabiot, Coman; Griezmann; Mbappé, Giroud. All. Deschamps.

OLANDA (3-4-1-2): Flikken; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. All. Koeman.











