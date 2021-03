Probabili formazioni Francia Ucraina/ Quote: difesa a 3 per Deschamps?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Francia Ucraina ci permettono di presentare la partita che questa sera alle ore 20.45 presso lo Stade de France di Saint Denis sarà valida per la prima giornata del girone D delle qualificazioni mondiali. Da molto tempo ormai il titolo di campioni del Mondo non garantisce più la partecipazione automatica alla successiva edizione dei Mondiali di calcio, di conseguenza ecco la Francia di Didier Deschamps impegnata a partire da oggi come ogni altra Nazionale nelle qualificazioni per Qatar 2022, senza d’altronde dimenticare che incombono pure gli Europei, slittati di un anno rispetto al programma originale, tanto che per questo torneo le qualificazioni sono terminate da ben oltre un anno. Situazione particolare, ma stasera una certezza: Francia favorita e Ucraina che cercherà l’impresa, non avendo nulla da perdere. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire qualcosa in più sulle probabili formazioni di Francia Ucraina.

QUOTE E PRONOSTICO

Ricordiamo nel frattempo che le quote dell’agenzia Snai per Francia Ucraina ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa è quotato a 1,30 volte la somma puntata, contro il valore di 9,75 volte la posta che accompagna il segno 2 per l’improbabile successo esterno dell’Ucraina. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, porta infine in dote una vincita che ammonta a 5,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Le probabili formazioni di Francia Ucraina ci dicono che Didier Deschamps dovrebbe affrontare questa partita probabilmente con il 3-4-2-1, il modulo che nelle ultime uscite abbiamo visto diventare di riferimento per la Francia. In porta avremo Lloris, in difesa invece i favoriti sono Pavard, Varane e Kimpembe, ma potrebbe anche trovare posto Zouma nel terzetto, permettendo così a Pavard di fare il laterale di centrocampo. A sinistra il ballottaggio riguarda Digne e Ferland Mendy; in mezzo al campo Kanté e Pogba sono i titolari del Mondiale vinto tre anni fa ma Ndombele, Rabiot e Moussa Sissoko sperano a loro volta di trovare spazio; la prima punta potrebbe essere Griezmann, che però può anche agire alle spalle di un centravanti “vero” come Ben Yedder o Giroud, naturalmente poi Mbappé completerà il reparto offensivo dei campioni del mondo.

LE SCELTE DI SHEVCHENKO

Anche il c.t. dell’Ucraina è un grande ex della nostra Serie A, naturalmente stiamo parlando di Andriy Shevchenko che dovrebbe proporre un modulo 4-2-3-1 come base di partenza per la Nazionale ospite nelle probabili formazioni di Francia Ucraina. Ci aspettiamo dunque Bushchan in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Sobol, Mykolenko, Bezus e Kharatin; ecco poi nella coppia in mediana Shaparenko e l’atalantino Malinovskyi, in posizione più arretrata rispetto a quanto è abituato con la Dea; infine il reparto offensivo, con il terzetto formato da Zozulya, Seleznov e Yarmolenko ad agire sulla trequarti, a supporto del centravanti Kolomoets.

IL TABELLINO

FRANCIA (3-4-2-1): Lloris; Zouma, Varane, Kimpembe; Pavard, Kanté, Pogba, Digne; Griezmann, Mbappé; Giroud. All. Didier Deschamps.

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Sobol, Mykolenko, Bezus, Kharatin; Shaparenko, Malinovskyi; Zozulya, Seleznov, Yarmolenko; Kolomoets. All. Andriy Shevchenko.



