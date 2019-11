Diretta Albania Francia/ Streaming video Canale 20: Blues già qualificati a Euro 2020

Albania Francia, diretta dall’arbitro Slavko Vincici, domenica 17 novembre 2019 alle ore 20.45 presso l’Arena Kombëtare di Tirana, sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Sarà la prima partita ufficiale disputata nel nuovo stadio Nazionale d’Albania nella capitale Tirana, dopo il periodo trascorso a Elbasan per la Nazionale delle Aquile già fuori dai giochi nella corsa a Euro 2020. La Francia è chiamata invece a scrivere l’ultima parola in una corsa difficile, ma che è stata premiata solo pochi giorni fa dalla raggiunta qualificazione a Euro 2020, con la vittoria per 2-1 sulla Moldavia. Pure però il percorso dei ragazzi di Deschamps è stato davvero complicato, con l’Islanda che si è confermato osso duro ma soprattutto una Turchia (pure già qualificata per il gruppo H per le Qualificazioni agli Europei 2020) che nel girone è stata dura a morire e si è assestata ai livelli dei campioni del mondo in carica, che possono contare ormai da tempo anche su continui innesti di valore dalle nazionali giovanili.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Albania Francia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 20 sul digitale terrestre: ci sarà anche la possibilità di vedere il match diretta streaming video via internet: collegandosi attraverso l’app Mediaset Play tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito mediasetplay.mediaset.it.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA FRANCIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Albania Francia, domenica 17 novembre 2019 presso l’Arena Kombëtare di Tirana, sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. L’Albania del CT Reja scenderà in campo con un 3-4-1-2: Strakosha; Ismajili, Xhimshiti, Mavraj; Hysaj, Ramadani, Abrashi, Roshi; Bare; Uzuni, Balaj. Risponderà la Francia con un 4-3-3: Lloris; Pavard, Varane, Lenglet, Lucas Hernandez; Lemar, Tolisso, Matuidi; Coman, Giroud, Griezmann.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano la Francia favorita per il successo contro l’Albania. Vittoria interna quotata a 4.20, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 1.90. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.65, la quota per l’under 2.5 invece a 2.10.



