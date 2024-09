PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS: QUALI SCELTE A MARASSI?

Oggi sabato 28 settembre 2024 Marassi ospita un match affascinante, le probabili formazioni Genoa Juventus ci introducono quindi al match per la sesta giornata di Serie A. I padroni di casa rossoblù di Alberto Gilardino appaiono in fase di appannamento e di certo non ha aiutato la sconfitta, sia pure ai calci di rigore, nel derby di Coppa Italia contro la Sampdoria. Adesso per il Genoa arriva un esame difficilissimo ma con ben poco da perdere: quali mosse potremmo vedere per far tornare il sorriso ai rossoblù?

Il grande ex Thiago Motta ha invece avuto a disposizione una rara e preziosa settimana intera di lavoro dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli, terzo pareggio consecutivo senza gol per i bianconeri, che hanno cambiato per essere più spettacolari e invece al momento si ritrovano con una difesa ancora più solida, ma con problemi in attacco da risolvere al più presto. Tutto questo premesso, adesso è giunto davvero il momento per approfondire il discorso sulle probabili formazioni Genoa Juventus…

ADESSO UN TUFFO FRA QUOTE E PRONOSTICO

Non può mancare nelle probabili formazioni anche un momento dedicato al pronostico su Genoa Juventus, che l’agenzia Snai vede nettamente favorevole agli ospiti bianconeri. Infatti, il segno 2 è proposto a 1,70, mentre già per il pareggio ecco 3,55 volte la posta in palio sul segno X. Infine, se fosse il Genoa a vincere oggi, chi avrà creduto nel segno 1 sarà premiato con una quota di 5,50.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS

EMERGENZA PER GILARDINO

Purtroppo Alberto Gilardino deve fare i conti con una lunga lista di giocatori assenti, per cui la possibilità di scelta è ridotta nelle probabili formazioni Genoa Juventus. Il modulo di riferimento dovrebbe comunque essere il 3-5-2 con Gollini in porta; davanti a lui, spazio per De Winter, Bani (che però è in ballottaggio con Vogliacco) e Vasquez nella difesa a tre; Zanoli è favorito su Sabelli per la maglia da esterno destro che aprirà invece il folto centrocampo a cinque del Genoa con Frendrup, Badelj perno centrale, Thorsby e Martin a sinistra; infine in attacco ecco Pinamonti e Vitinha, anche se quest’ultimo è insidiato dall’ex di turno Miretti, con il quale si passerebbe al modulo 3-5-1-1.

QUALCHE DUBBIO PER THIAGO MOTTA

In una trasferta speciale per il grande ex Thiago Motta, le probabili formazioni Genoa Juventus ci riservano ancora qualche dubbio circa i possibili titolari bianconeri. Il modulo è il 4-2-3-1 e potremmo identificare un ballottaggio per reparto: il portiere Di Gregorio sarà protetto dalla difesa a quattro composta da Kalulu, Gatti, Bremer e uno tra l’ex Cambiaso e Cabal, che sono in lotta come terzino sinistro; in mediana invece il dubbio potrebbe essere fra Locatelli e McKennie per affiancare Thuram; infine, Nico Gonzalez e Weah si giocano la maglia da esterno destro offensivo per completare la trequarti con Koopmeiners e Yildiz alle spalle della prima punta Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS: IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.