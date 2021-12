Probabili formazioni Genoa Milan/ Quote, spazio ancora per Ibrahimovic titolare

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN: CHI IN CAMPO OGGI?

Andiamo a controllare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Genoa Milan, sfida della 15^ giornata di Serie A che pure avrà luogo solo questa sera alle ore 20.45 al Marassi. Dopo anche lo scivolone contro il Sassuolo, il Diavolo di Mister Pioli spera di rialzarsi subito e a spese del grande ex Andriy Shevchenko: con già una sola lunghezza di vantaggio in classifica sull’Inter, per i rossoneri sarà prioritario vincere e convincere, anche per non vanificare subito le tante belle cose offerte alla prima parte della stagione.

Di contro però un padrone di casa difficile come potrebbe essere il Genoa, che ancora è caccia della sua prima vittoria da che ha cambiato guida in panchina. La squadra ligure al momento rimane sempre ai piani più bassi della graduatoria di campionato ma pure potrebbe sorprenderci in questo turno infrasettimanale: Pioli è avvisato. Vediamo dunque come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Genoa Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico del match al Marassi, concediamo ai rossoneri il favore al trionfo finale, come ben ci dicono anche le quote date dal portale Snai. Nell’1×2 del match infatti il successo del Genoa è stato dato oggi a 5.00, contro la quota più bassa di 1.65 fissata per la vittoria del Milan: il pari paga la posta a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZION GENOA MILAN

LE MOSSE DI SHEVCHENKO

Per le probabili formazioni di Genoa Milan, il tecnico ucraino dovrebbe oggi confermare il 3-5-2 di partenza, dove pure potrebbe esserci subito spazio per un bomber d’esperienza come è Goran Pandev, affiancato magari da Ekuban (considerato che Destro ancora non è al top della condizione). Per l’ampio reparto a centrocampo, ecco che pure avremo pronti dal primo minuto Rovella, Badelj e Sturaro, ma attenzione a Hernani sempre a disposizione dalla panchina: sull’esterno si faranno avanti invece Cambiaso e Sabelli, questo pure preferito dal primo minuto a Ghiglione. Nella difesa rossoblu pure non mancherà oggi Masiello: al suo fianco ecco pronti invece Vasquez e Biraschi.

LE SCELTE DI PIOLI

Classico 4-2-3-1 per Mister Pioli per le probabili formazioni di Genoa Milan, dove pure ci saranno solo pochissimi cambiamenti, rispetto all’11 visto in campo con il Sassuolo pochi giorni fa. Pure in difesa, mancando lo squalificato Romagnoli, riavremo al coppia composta da Kjaer e Tomori al centro, mentre in corsia dovrebbe essere riconferma per il duo Hernandez-Kalulu, visto che Calabria non è ancora al top della condizione. A centrocampo, dopo il parziale riposo occorso lo scorso fine settimana, ecco che riavremo dal primo minuto in campo Kessiè e Tonali: pronto Brahim Diaz per la linea della trequarti, anche se Krunic è valida alternativa dalla panca. In attacco, mancando poi ancora Giroud e Ante Rebic, sarà ancora Zlatan Ibrahimovic il titolare in prima punta: al suo fianco ecco Saelemaekers e Rafael Leao, anche se sono in salita le quotazioni di Florenzi.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Pandev All. Schevchenko

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Kjaer, T Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi, B Diaz, R Leao; Ibrahimovic All. Pioli



