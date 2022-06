Probabili formazioni Inghilterra Italia/ Quote, ancora molti dubbi

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Inghilterra Italia ci avviciniamo a una partita che ha un sapore speciale a undici mesi esatti dalla finale degli Europei, ma oggi sabato 11 giugno si gioca per la terza giornata di Nations League a Wolverhampton. L’Italia arriva a questo big-match da capolista del girone grazie alla vittoria contro l’Ungheria, quindi si può puntare alla Final Four, ma sarà soprattutto interessante scoprire come proseguirà il lavoro di Roberto Mancini che sta ormai pensando a un nuovo ciclo da aprire, considerata la mancata qualificazione per i Mondiali.

Per quanto riguarda l’Inghilterra, dopo il ko di Budapest i tre leoni si sono salvati contro la Germania grazie a un rigore in extremis, e in questo momento sarebbero retrocessi in Lega B. Posto che per Gareth Southgate il grande obiettivo è Qatar 2022, sicuramente questa situazione non fa piacere e animerà ancora di più la voglia di rivincita contro gli Azzurri. Tutto questo premesso, analizziamo le notizie sulle scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Inghilterra Italia poche ore dalla partita di Nations League.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inghilterra Italia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: i padroni di casa inglesi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l’Italia con un colpaccio degli Azzurri.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Le scelte di Gareth Southgate per le probabili formazioni di Inghilterra Italia vedono qualche dubbio ancora aperto. Per esempio Coady potrebbe contendere a Stones un posto al centro della difesa con Maguire davanti a Pickford e due esterni che possono essere Alexander-Arnold e Trippier (o Walker) a sinistra; modulo 4-2-3-1, in mediana ci sono invece tre candidati per due maglie, cioè Bellingham, Phillips e Rice. Davanti poi il c.t. dell’Inghilterra ha l’imbarazzo della scelta: Harry Kane, reduce dal gol numero 50 in nazionale, può essere confermato come prima punta, ma alle sue spalle le possibilità sono davvero tante. Grealish potrebbe agire a sinistra con Sterling spostato a destra e Mount trequartista centrale, ma potrebbe trovare spazio anche Saka, il quale potrebbe far “mescolare” anche le posizioni degli altri.

I DUBBI DI MANCINI

Individuare le scelte di Mancini nelle probabili formazioni di Inghilterra Italia è ancora più complesso: di sicuro Bonucci e Belotti hanno lasciato il ritiro, in difesa Mancini e Bastoni possono nuovamente essere i due centrali (con Acerbi alternativa al romanista) mentre i due terzini dovrebbero essere Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo il punto fermo sembra essere Pellegrini, che però può anche tornare davanti e fare l’esterno del tridente: se così fosse, in mediana troverebbe spazio Tonali. Le altre due maglie del centrocampo azzurro dovrebbero andare a Barella e Locatelli, ma attenzione anche all’ipotesi Cristante. Davanti, detto di Pellegrini, le scelte sono sempre minori: può tornare titolare Scamacca, Gnonto potrebbe essere confermato a sinistra con Raspadori spostato a destra, scalzando Politano che però potrebbe anche farcela, lasciando in quel caso il ballottaggio Gnonto-Raspadori dall’altra parte…

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Coady, Maguire, Trippier; Bellingham, K. Phillips; Sterling, Mount, Grealish; Kane. All. Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Locatelli, Pellegrini; Raspadori, Scamacca, Gnonto. All. Mancini.











