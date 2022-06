DIRETTA ITALIA UNGHERIA/ Video streaming Rai 1: tra i precedenti una finale Mondiale

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Italia Ungheria ci offrirà una partita che affonda le sue radici nella storia del calcio fin dai suoi inizi. Ci sono stati cicli memorabili, il punto più alto resta naturalmente la finale dei Mondiali 1938 che fu vinta per 4-2 dall’Italia di Vittorio Pozzo contro l’Ungheria, i magiari spesso ci hanno fatto soffrire (si pensi a una sconfitta casalinga per 0-3 negli anni di Puskas) anche se il bilancio complessivo ci sorride in virtù di sedici vittorie a fronte di nove pareggi e otto sconfitte su un totale di trentatré precedenti.

DIRETTA GERMANIA INGHILTERRA/ Video streaming tv: una sfida ricca di tradizione!

Va detto però che ormai da molti decenni Italia Ungheria ha perso importanza: per trovare le ultime dieci sfide bisogna considerare un arco temporale che comincia nel novembre 1959 e molte di queste sono state amichevoli. Possiamo ricordare il successo per 3-1 dell’Italia di Enzo Bearzot nella fase a gironi dei Mondiali di Argentina 1978, gli ultimi incontri ufficiali risalgono invece alle qualificazioni ai Mondiali 2002 con un pareggio 2-2 in Ungheria il 3 settembre 2000 e la vittoria dell’Italia per 1-0 il 6 ottobre 2001. Da allora, solo un’amichevole in data 22 agosto 2007, che fu vinta per 3-1 dall’Ungheria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA/ Quote, Szoboszlai è lo spauracchio magiaro

DIRETTA ITALIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA SU RAI 1

Naturalmente la diretta tv di Italia Ungheria sarà trasmessa su Rai Uno in chiaro per tutti, come sempre in occasione delle partite della nostra Nazionale di calcio. In alternativa, potrete comunque avvalervi del servizio di diretta streaming video per Italia Ungheria, anche in questo caso accessibile a tutti: basterà visitare il sito di Rai Play, oppure installare la relativa app.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA UNGHERIA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ITALIA UNGHERIA: DOPO L’INGHILTERRA TOCCA A NOI?

Italia Ungheria, diretta dall’arbitro svizzero Sandro Schärer allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, martedì 7 giugno 2022, per la seconda giornata nel gruppo 3 della Lega A di Nations League. Sono moltissimi i temi d’interesse attorno alla diretta di Italia Ungheria: gli Azzurri di Roberto Mancini arrivano dal pareggio di Bologna contro la Germania che ha dimostrato come la situazione non sia così nera per la Nazionale che è pur sempre campione d’Europa in carica. Certo, poi è arrivata la mancata qualificazione per il Mondiale che è stata un colpo durissimo, infine c’era stata la batosta contro l’Argentina. Sicuramente siamo in una fase di ricostruzione che passa dalla Nations League, che a questo punto è il principale obiettivo dell’anno per l’Italia.

DIRETTA/ Finlandia Montenegro (risultato 2-0) video streaming tv: doppio Pohajanpalo!

La Nazionale magiara è la teorica “cenerentola” in un girone di ferro con l’Italia e poi anche Germania e Inghilterra, però sabato ha scritto una pagina di storia: l’Ungheria infatti ha battuto l’Inghilterra a Budapest, un successo che è arrivato per la prima volta dopo 60 anni: come era già successo l’anno scorso agli Europei, l’Ungheria di Marco Rossi (oggi sarà una sera speciale per lui) non sarà solo uno sparring partner. Anche grazie al pareggio di Bologna è prima in classifica e vuole continuare a sognare in grande. Che cosa ci dirà stasera la diretta di Italia Ungheria?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA

Roberto Mancini nelle probabili formazioni della diretta Italia Ungheria dovrebbe proporre una difesa a quattro nella quale Calabria potrebbe giocare a destra, in mezzo può tornare Bonucci che farebbe coppia con Acerbi o Bastoni, Biraghi sempre a sinistra mentre in porta la certezza è Donnarumma. A centrocampo ci aspettiamo che Barella torni a giocare dal primo minuto; Pobega si gioca la grande occasione di essere titolare magari insieme a Cristante, anche Ricci potrebbe essere una possibilità ma in regia il favorito è Tonali. Davanti sono sempre più sicuri del posto sia Politano sia Scamacca; Raspadori potrebbe completare il tridente offensivo e Gnonto è il possibile jolly.

Marco Rossi invece potrebbe confermare in blocco i protagonisti della vittoria contro l’Inghilterra: l’unica possibile novità è in difesa, con Fiola che insidia il posto di Attila Szalai (comunque favorito) per giocare insieme a Lang e Orban nella retroguardia a tre a protezione di Gulacsi. A centrocampo Adam Nagy e Schafer dovrebbero formare la coppia centrale, con Nego a destra e Zsolt Nagy a sinistra. Sulla trequarti dovrebbero trovare spazio Sallai e Szoboszlai, mentre la prima punta del modulo 3-4-2-1 dell’Ungheria sarà Adam Szalai.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Italia Ungheria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: gli Azzurri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 4,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 8,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l’Ungheria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA