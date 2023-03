Probabili formazioni Inghilterra Ucraina/ Diretta tv: cambierà qualcosa?

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA UCRAINA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inghilterra Ucraina ci accompagnano verso la partita che si giocherà domani pomeriggio a Londra, naturalmente presso lo stadio di Wembley: le due Nazionali fanno parte del gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024 e sappiamo bene che si tratta del girone dell’Italia, che infatti giovedì sera ha giocato a Napoli contro l’Inghilterra il remake della finale del 2021. Per l’Ucraina invece sarà il debutto, dal momento che il nostro è un raggruppamento a cinque squadre e nella prima giornata erano stati proprio gli ucraini a riposare.

Fatalmente, questa partita – che a sua volta è il remake dei quarti degli scorsi Europei – avrà un sapore speciale per motivi che con il calcio hanno poco a che fare: l’Inghilterra è una delle Nazioni che più sostengono l’Ucraina contro l’aggressione russa e quindi il clima sarà ottimo, però sul campo bisogna inseguire la qualificazione per Euro 2024 e, parlando delle scelte degli allenatori, siamo curiosi di scoprire se Gareth Southgate cambierà qualcosa rispetto a Napoli. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inghilterra Ucraina.

DIRETTA INGHILTERRA UCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inghilterra Ucraina sarà disponibile anche in chiaro sul Canale 20 di Mediaset, naturalmente canale numero 20 del telecomando, oltre che su Sky Sport Uno HD e sui servizi correlati di diretta streaming video, che sarà quindi disponibile su Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA UCRAINA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Per quanto riguarda i padroni di casa, ecco che le probabili formazioni di Inghilterra Ucraina riservano un dubbio fra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. In ogni caso, in porta dovrebbe esserci Pickford; davanti a lui, schieriamo la difesa a quattro con James a destra, Stones e Maguire oppure Dier nella coppia centrale e Shaw a sinistra. Da centrocampo cominciano i dubbi, ma noi proviamo ad indicare una coppia mediana formata da Bellingham e Rice, più uno tra Henderson e Mount se il modulo fosse il 4-3-3; in attacco invece potremmo vedere Saka, Rashford e Grealish sulla trequarti a supporto del centravanti Kane, senza dimenticare Foden, il 4-2-3-1 ci sembra favorito proprio perché darebbe un posto in più ai tanti nomi eccellenti dell’attacco inglese.

LE SCELTE DI ROTAN

Passando agli ospiti, ricordiamo che il c.t. ad interim è il giovane Ruslan Rotan, che potrebbe scegliere per le probabili formazioni di Inghilterra Ucraina un modulo 4-3-3 con Trubin in porta, protetto da una difesa a quattro che potremmo indicare formata dal terzino destro Konoplya, dai due centrali Matvienko e Popov, infine da Zinchenko come terzino sinistro e nome di spicco nella retroguardia ucraina. A centrocampo ipotizziamo come possibili titolari Stepanenko, Sydorchuk e l’ex atalantino Malinovskyi, infine in attacco scegliamo un tridente con Tsygankov ala destra, il centravanti Yaremchuk e infine Mudryk sulla fascina sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA UCRAINA: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Rashford, Grealish; Kane. All.: Southgate.

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Konoplya, Matvienko, Popov, Zinchenko; Stepanenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Tsygankov, Yaremchuk, Mudryk. All. Rotan.











