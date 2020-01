Probabili formazioni Inter Atalanta/ Diretta tv: ci sarà spazio per Sensi? (Serie A)

Sfida bollente per la 19^ giornata di Serie A è certamente della che avrà luogo solo domani sera alle ore 20.45 tra le mura di San Siro e che vedrà giocarsi gli ultimi tre punti del girone di andata Inter e Atalanta: vediamone le probabili formazioni nel dettaglio. Alla vigilia di questo turno certo sia Conte che Gasperini non dovrebbero offrirci grandi novità e sorprese: siamo poi solo al via della sessione di calciomercato e per ora le due società non hanno ancora portato a casa acquisti importanti (nonostante le tante voci). In ogni caso però ci attende una grande sfida tra due formazioni di grandissimo valore e dei grandi obbiettivi: neanche le assenze annunciate di Barella e Skriniar rovineranno questo derby tutto nerazzurro. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Atalanta

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Atalanta sarà trasmessa in diretta tv sul canale Dazn1, che fa parte del pacchetto Sky: la sinergia tra le due piattaforme ha aperto un canale disponibile per gli abbonati, e dunque anche i clienti della televisione satellitare potranno seguire questa partita di Serie A. L’alternativa resta quella di aver sottoscritto un abbonamento a Dazn e attivare il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

LE MOSSE DI CONTE

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Inter Atalanta, Antonio Conte non dovrebbe riservarci grandi novità nel classico 3-5-2 impostato già a inizio stagione: pure domani i tifosi nerazzurri sperano davvero di poter rivedere anche come titolare Stefano Sensi, ormai di ritorno dal grave infortunio patito ormai tre mesi fa. Ecco che allora nella mediana a cinque l’ex Sassuolo potrebbe trovare posto dal primo minuto (ma Gagliardini è in pre allarme), in compagnia di Vecino e Brozovic, mentre toccherebbe a Biraghi e Candreva agire sulle corsie. Per l’attacco, neanche a dirlo i titolari confermatisismi nella 19^ giornata di Serie A sono certo Lukaku e Lautaro Martinez, orma inseparabili. Qualche punto di domanda invece sorge nella difesa: Skriniar è fuori gioco per decisione del giudice sportivo e ci si chiede quale sarà il furto in nerazzurro di Godin. Quest’ultimo però dovrebbe giocare ancora dal primo minuto, in compagnia di De Vrij e Bastoni.

LE SCELTE DI GASPERINI

Fisso invece il 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini per la sua Dea nelle probabili formazioni di Inter Atalanta: per la trasferta a San Siro il tecnico di Grugliasco schiererà solo i suoi uomini più in forma. Ecco che allora vedremo domani sera in campo dal primo minuto Muriel come prima punta, ottenuto dal Papù Gomez e da Ilicic (quest’ultimo in doppietta contro il Parma solo pochi giorni fa). Mediana dunque già scritta per i bergamaschi con Gosens e Hateboer ai lati (anche se Castagne rimane una valida alternativa), mentre al centro vi sarà sicuramente spazio per Freuler e De Roon. Anche nella difesa a tre Gasperini non ha dubbi di sorta: Dijmsiti, Toloi e Palomino saranno i titolari di fronte al numero 1 Gollini.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 10 L Martinez, 9 Lukaku. All. Conte

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Dijmsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 A Gomez, 72 Ilicic; 9 Muriel All. Gasperini.



