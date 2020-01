Diretta Atalanta Parma/ Streaming video tv: test ostico per Gasperini (Serie A)

Atalanta Parma, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo oggi pomeriggio, lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Con Atalanta Parma torna in campo dopo l’esaltante 5-0 al Milan prima della sosta natalizia l’Atalanta, reduce da un 2019 storico: gli orobici hanno conquistato il terzo posto in Serie A e la prima storica qualificazione in Champions League, onorata con il passaggio del turno e l’approdo agli ottavi di finale dove dovranno affrontare ora il Valencia. In più, la finale di Coppa Italia disputata contro la Lazio e un campionato che vede la squadra di Gasperini di nuovo protagonista nella corsa ai posti che valgono l’Europa. Servirà continuità contro un Parma che può a sua volta coltivare la speranza di una qualificazione in Europa League. Gli emiliani prima della sosta hanno pareggiato in extremis in casa contro il Brescia, evitando una sconfitta che sarebbe stata pesante in un cammino in campionato fin qui nobilitato da imprese molto importanti per Gervinho e compagni, come le vittorie contro Roma e Napoli e il pareggio in casa dell’Inter. L’Atalanta potrà essere un nuovo “scalpo” illustre per la formazione allenata da D’Aversa?

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE ATALANTA PARMA

La diretta tv di Atalanta Parma non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma solo sul canale numero 209 del satellite di Sky, DAZN 1. Il match sarà altrimenti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale di tre partite a giornata per la stagione 2019/20 del massimo campionato.

IL CAMMINO DI ATALANTA E PARMA

Le ultime dieci sfide di Atalanta Parma hanno fatto registrare un quadro che sorride alla squadra orobica: metà di queste partite infatti è stata vinta dalla Dea, le vittorie del Parma sono tre e, curiosamente, sono consecutive tra il 2013 e il 2014. Spicca in particolar modo un 4-0 in quello che allora si chiamava Atleti Azzurri d’Italia: l’Atalanta era allenata ancora da Stefano Colantuono ed era caduta sotto i colpi di Cristian Molinaro, Antonio Cassano, Ezequiel Schelotto e un’autorete di Yohan Benalouane. Da quel momento però l’Atalanta ha dominato la scena: figura uno 0-0 al Tardini nel marzo 2015, poi le due squadre si sono incrociate nella stagione del ritorno ducale in Serie A e i nerazzurri hanno vinto entrambe le gare. Quella di Bergamo si è risolta in un netto 3-0, ed era l’ottobre 2018: nel primo tempo non si era segnato, poi Riccardo Gagliolo aveva fatto gol nella porta sbagliata e spalancato le porte al successo dell’Atalanta, che aveva raddoppiato con José Luis Palomino per poi chiudere i conti con un altro difensore, ovvero Gianluca Mancini. (agg. di Claudio Franceschini)

GASPERINI CONTRO D’AVERSA

In vista della diretta di Serie A tra Atalanta e Parma, certo non possiamo ora non dare spazio anche ai due allenatori che presenzieranno in questa 19^ giornata di campionato. A fare gli onori di casa naturalmente sarà Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea dal giugno del 2016 e dunque arrivato alla vigilia della sua panchina numero 164 con la formazione bergamasca. Arrivati alla 19^ giornata di Serie A, il bilancio in casa del tecnico di Grugliasco non può che essere positivo, con il quinto posto in Serie A e la qualificazione agli ottavi di Champions: serve ora capitalizzare il tutto nella seconda parte dell’anno. Di contro oggi ci sarà Roberto D’Aversa, allenatore del Parma dal dicembre del 2016 e dunque prossimo alla sua 129^ panchina con i ducali, i quali sotto la sua direzione hanno trovato una media punti di 1.59 a match. (agg Michela Colombo)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PARMA

Andiamo adesso ad analizzare quali siano le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Atalanta Parma oggi presso il Gewiss Stadium di Bergamo per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. L’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini sceglierà il 3-4-2-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel. Risponderà il Verona guidato in panchina da Roberto D’Aversa con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Atalanta e Parma di Serie A, ecco che l’agenzia Snai propone a 1.33 la quota relativa al successo interno, a 5.00 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 9.00 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 1.50 e l’under 2.5 sarà proposto a una quota di 2.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA