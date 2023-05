PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA/ Diretta tv: ci sarà spazio per l’ex Gosens?

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: A CENTROCAMPO

Cosa potremmo dire a centrocampo per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter Atalanta? Naturalmente nel cuore della mediana ci sarà un reparto a cinque per l’Inter di Simone Inzaghi, quindi per i nerazzurri di casa a centrocampo dovremmo vedere Dumfries come esterno di destra, poi Barella, Brozovic e Calhanoglu nel cuore della mediana anche se il croato potrebbe essere insidiato da Asllani in cabina di regia, considerando che con l’assenza di Mkhitaryan è particolarmente importante dosare le forze degli altri tre, mentre a sinistra potrebbe proporsi il ballottaggio fra Dimarco e il grande ex di turno Gosens.

Passiamo allora all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che proporrà a San Siro un centrocampo a quattro: come esterno destro Zappacosta non è al top e quindi c’è Okoli in pre-allarme per giocare eventualmente dal primo minuto, mentre la classica coppia olandese con Koopmeiners e De Roon agirà nel cuore della mediana e sulla fascia sinistra vedremo in azione Maehle, nettamente favorito per completare il centrocampo della Dea nel derby allo stadio Giuseppe Meazza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Atalanta ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 27 maggio, valida per la 37^ giornata di Serie A 2022-2023. Qui a San Siro si gioca per qualcosa: l’Inter ha chiaramente in testa la finale di Champions League ma intanto vuole definitivamente blindare la qualificazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie, che era già alla portata con la serie di vittorie recenti ma adesso è sostanzialmente fatta, dopo che alla Juventus sono stati inflitti 10 punti di penalizzazione.

Scenario di cui ha beneficiato anche l’Atalanta, che oggi è quinta: la Dea non deve fare la corsa sull’Inter ma sul Milan, può ancora sopravanzare i rossoneri ma intanto vuole il quinto posto, perché sa che arrivare sesti con tre squadre italiane nelle finali delle coppe potrebbe significare addio all’Europa per la prossima stagione. Aspettiamo di scoprire quello che succederà in campo, nel frattempo però possiamo come sempre fare la nostra valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare per questa interessante partita, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

I DUBBI DI INZAGHI

Turnover o no? In Inter Atalanta Simone Inzaghi deve anche valutare la condizione di chi ha giocato la finale di Coppa Italia, e dunque deve fare le valutazioni del caso. Onana dovrebbe essere regolarmente in porta, poi bisogna anche pensare alle prove generali per Istanbul e allora potrebbe comunque avere spazio Acerbi, spostato però sul centrosinistra con De Vrij al suo fianco e uno tra Darmian e D’Ambrosio che completerà la difesa. A centrocampo è squalificato Gagliardini: un’opzione in meno, possibile che il regista sia Brozovic che deve recuperare il ritmo partita, dunque con Calhanoglu che nuovamente si sposta a fare la mezzala e Barella sull’altro versante. Dumfries e Dimarco potrebbero pacificamente restare i due esterni che partono sulla linea mediana; in attacco invece è previsto un altro turno di riposo per Lautaro Martinez e Dzeko destinati a giocare la finale di Champions League, e quindi Joaquin Correa e Romelu Lukaku formeranno il tandem offensivo anti-Atalanta.

LE SCELTE DI GASPERINI

Problemi di infortuni per Gasperini, che però tutto sommato può schierare una Dea competitiva in Inter Atalanta. Ormai il portiere titolare è diventato Sportiello (a scapito di Musso), davanti a lui dovremmo avere una linea difensiva formata da Toloi, Scalvini e Djimsiti. A centrocampo si forma la cerniera olandese con Koopmeiners e De Roon; a destra corre il recuperato Zappacosta, sull’altro lato del campo invece sarà Maehle ad avere la maglia da titolare. Per quanto riguarda il reparto offensivo, l’Atalanta ha perso i pezzi: fuori dai giochi Duvan Zapata e molto probabilmente Boga, quindi a San Siro gli orobici dovrebbero essere impostati con il doppio trequartista. Questo significa che Lookman, che ha giocato poco nelle ultime settimane, avrà il posto al fianco di Pasalic che è particolarmente cresciuto nell’ultima parte della stagione; come centravanti invece nessuna competizione, il titolare sarà il danese Hojlund.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; J. Correa, R. Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic, Lookman; Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini











