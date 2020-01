PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA/ Alessandro Bastoni, l’ex va in copertina

Protagonista emergente nelle probabili formazioni di Inter Atalanta: scegliamo infatti Alessandro Bastoni, che ha ormai conquistato i gradi di titolare nella retroguardia di Antonio Conte, fatto decisamente imprevedibile a inizio stagione avendo davanti tre “mostri sacri” quali De Vrij, Skriniar e Godin. Stasera Bastoni approfitterà anche della squalifica dello slovacco, ma la sua “vittima” è stata Godin, al quale infatti Conte sta preferendo proprio Bastoni ormai da diverse giornate. Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, con la quale ha raccolto anche nove presenze in prima squadra fra campionato e Coppa Italia, Bastoni è dunque un ex della partita: avevano fatto discutere le cifre dell’affare con cui il giovanissimo difensore era stato acquistato dall’Inter, ma con il senno di poi possiamo dire che Alessandro sta ripagando questa scelta. Il debutto è arrivato a fine settembre contro la Sampdoria, da allora sono arrivate nove presenze delle quali ben otto da titolare: questa sera però sarà sicuramente molto particolare per Bastoni contro l’attacco atomico della “sua” Atalanta… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL DUELLO

Duello tutto argentino fra Lautaro Martinez e il Papu Gomez nelle probabili formazioni di Inter Atalanta, derby lombardo di lusso atteso stasera a San Siro. Per Lautaro Martinez questa è la stagione della consacrazione: Antonio Conte gli ha dato fiducia, complice anche l’infortunio di Alexis Sanchez, l’argentino classe 1997 lo sta ripagando grazie all’eccellente intesa nata con Romelu Lukaku e i numeri adesso parlano chiaro: 14 gol più tre assist fra campionato e Champions League, la media gol è di una rete ogni 125 minuti giocati. Sembrano lontanissimi i tempi in cui Lautaro era la riserva di Mauro Icardi, la prima stagione è comunque servita per crescere e adesso l’Inter si gode un campione. Anche il Papu sta vivendo una stagione da favola: sette gol e otto assist fra campionato e Champions, da buon numero 10 Gomez sa essere decisivo sia al servizio dei compagni di squadra sia agendo in prima persona. Da non dimenticare che in entrambi i 5-0 recenti dell’Atalanta è stato proprio Gomez a segnare il primo gol, tra l’altro uno più bello dell’altro: anche a San Siro si è già esaltato contro la Dinamo Zagabria, il Papu vorrà ripetersi in quello che ormai è il suo secondo stadio di casa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI ASSENTI

Situazioni molto diverse per quanto riguarda gli assenti nelle probabili formazioni di Inter Atalanta. L’ottimo momento della Dea di Gian Piero Gasperini è aiutato anche dall’infermeria vuota, di conseguenza l’allenatore dell’Atalanta avrà a disposizione tutta la rosa per la trasferta a San Siro contro la capolista. Discorso piuttosto diverso per Antonio Conte, che deve fare i conti con alcune dolorose defezioni verso questo delicato derby lombardo. La consolazione è che pure in casa Inter l’infermeria si sta svuotando, anche se resta fuori causa D’Ambrosio per un risentimento muscolare al retto femorale, i nerazzurri di casa però devono fare i conti con una pesantissima doppia squalifica. Skriniar e Barella erano infatti diffidati e sono stati entrambi ammoniti a Napoli: per il centrocampista di conseguenza slitta ancora il rientro da titolare dopo l’infortunio di novembre, stasera però rischia di essere pesante soprattutto la mancanza del difensore slovacco, proprio nel giorno in cui l’Inter deve affrontare lo scatenato attacco dell’Atalanta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE ULTIME NOTIZIE

Per la 19^ giornata di Serie A, oggi, sabato 11 gennaio 2019 avrà luogo alle ore 20.45 e tra le mura dello Stadio San Siro di Milano la sfida tra Inter e Atalanta, le cui probabili formazioni sono ora al nostro vaglio, a poche ore dal fischio d’inizio. Siamo infatti davvero impazienti di conoscere le mosse di Conte e Gasperini per le probabili formazioni di Inter e Atalanta: la sfida, tutta lombarda infatti si annuncia più bollente che mai. Entrambi i club nerazzurro infatti hanno oggi ben fame di punti: i milanesi si giocano il titolo di campione d’inverno, mentre i bergamaschi vogliono rimanere in zona Champions nella classifica di campionato. Facile dunque immaginare che entrambi i tecnici oggi utilizzeranno solo i loro titolari più in forma vista la posta in palio, benché in alcuni settori del campo, saranno costretti a qualche modifica rispetto all’11 solito, specie Antonio Conte. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Inter Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di analizzare le scelte degli allenatori, certo dobbiamo tenere in considerazione anche il pronostico di questo match tutto nerazzurro, che vede i milanesi appena favoriti. Il portale di scommesse snai poi per l’1×2 ha fissato il successo dell’inter a 2.10, contro il più elevato 3.25 assegnato all’Atalanta: il pari vale 3.70.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

LE MOSSE DI CONTE

Come riferito prima, benché Conte per le probabili formazioni di Inter Atalanta opterà per il classico 3-5-2 farcito di titolari, pure proprio il tecnico nerazzurro dovrà oggi fare i conti con alcune assenze di peso nel reparto difensivo. Alla vigilia della 19^ giornata infatti D’Ambrosio ha dato forfait e Skriniar è squalificato: saranno allora Bastoni e De Vrij i titolari nel reparto a tre assieme a Godin. Saranno invece solide certezze per il tecnico dell’Inter nella mediana, dove pure ritroviamo da titolare Stefano Sensi: con l’ex Sassuolo ecco pronti Brozovic e Vecino, ma anche Biraghi e Candreva, questi ultimi due usati come esterni. Non vi sono infine dubbi nel consegnare le maglie da titolari in attacco: anche questa sera faranno tremare San Siro Lukaku e Lautaro.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Inter Atalanta, invece contiamo meno dubbi per Giampiero Gasperini, impegnato a compilare il consueto 3-4-1-2 della Dea. Ecco che già in attacco le maglie saranno consegnate a Muriel, come al Papu Gomez e Ilicic, in attesa che Zapata sia abbastanza in condizione da scendere in campo come titolare. Nella mediana bergamasca invece questa sera non mancheranno i centrali De Roon e Freuler, ma pure il duo chiamato ad agire sull’esterno con Gosens e Hateboer. Infine non registriamo particolari ballottaggi neppure nella difesa a tre dell’Atalanta: con Gollini tra i pali, ecco titolari stasera Toloi, Palomino e Dijmsiti.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 6 De Vrij, 95 Bastoni, 2 Godin; 77 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi: 10 Lautaro M, 9 Lukaku All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Dijmsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 A Gomez, 72 Ilicic; 9 Muriel All. Gasperini.



