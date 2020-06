Probabili formazioni Inter Brescia/ Diretta tv: Sanchez da trequartista? (Serie A)

Le probabili formazioni di Inter Brescia ci accompagnano verso la partita che si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 1 luglio, ed è valida per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: continua senza soste un torneo che dopo il lockdown necessitava di un calendario simile, dunque troveremo i nerazzurri in campo a soli tre giorni dal fondamentale colpo di Parma, una rimonta che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di confermare gli 8 punti di distacco dalla Juventus e continuare a credere nello scudetto, per quanto complicato possa essere. Quasi disperata la situazione del Brescia, staccato delle stesse lunghezze dalla salvezza: nell’ultimo turno le rondinelle hanno sprecato una grande occasione pareggiando in casa contro il Genoa (e facendosi rimontare da due rigori, dopo essere stati 2-0 al 13’ minuto), l’unica notizia positiva è arrivata dai risultati delle avversarie dirette che hanno lasciato aperto uno spiraglio che però dovrà essere spalancato con prestazioni e punti. Vedremo allora cosa succederà a San Siro; intanto però, aspettando che arrivi mercoledì sera, possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori e leggere in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Inter Brescia.

Dalle probabili formazioni di Inter Brescia mancano ancora Sensi e Brozovic, così come lo squalificato Skriniar: scelte quasi obbligate per Conte, che potrebbe rilanciare Alessandro Bastoni (matchwinner al Tardini) dal primo minuto al fianco di De Vrij e Godin, occhio anche a Ranocchia per un turnover più massiccio. Sulle corsie laterali Ashley Young dovrebbe riprendersi il posto a sinistra, sull’altro lato invece appare più aperto il ballottaggio tra Candreva e Victor Moses con il primo che ancora una volta potrebbe avere il posto da titolare. In mediana invece Barella ci sarà, perché è considerato vitale per la manovra dell’Inter; al suo fianco però Gagliardini sfila verso la panchina e a giocare dal primo minuto sarà Borja Valero, rivitalizzato dalla cura del tecnico salentino. Conte sembra poi intenzionato a dare un’altra possibilità a Eriksen, giocando dunque con il 3-4-1-2: il danese si piazzerà ovviamente sulla trequarti a fare da supporto a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, attenzione però ad Alexis Sanchez il cui ingresso domenica sera è stato determinante per girare l’inerzia della partita.

Continuano i problemi per Diego Lopez: Chancellor e Cistana saltano anche Inter Brescia, e ovviamente pure Dimitri Bisoli. Dunque, il tecnico delle rondinelle dovrebbe puntare su Papetti e Mateju come coppia centrale a protezione del portiere finlandese Joronen, mentre Semprini si allargherà sulla sinistra per giocare come terzino, dall’altra parte invece conferma per Sabelli. A centrocampo le scelte sono maggiori, almeno sulla carta: potremmo vedere per esempio il veterano Romulo, ma anche Zmrhal eventualmente arretrato per fare la mezzala. Tonali, che gioca una partita speciale visto che sembra essere molto vicino all’Inter, è l’unica certezza del reparto; Dessena e Birkir Bjarnason alla fine potrebbero nuovamente avere la meglio sulla concorrenza ed essere titolari. Il già citato Zmrhal a questo punto si prenderà il posto tra le linee giocando in qualità di trequartista; Torregrossa e Alfredo Donnarumma, quest’ultimo reduce da due gol consecutivi, sono ampiamente favoriti per guidare l’attacco con Skrabb e Ayé che eventualmente torneranno utili per il secondo tempo, considerando anche che, come sappiamo, dopo la pandemia sono possibili cinque sostituzioni per squadra.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, A. Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, A. Young; A. Sanchez; R. Lukaku, L. Martinez

A disposizione: Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Moses, Vecino, Gagliardini, Biraghi, Asamoah, Agoumé, Eriksen, Se. Esposito

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: Skriniar

Indisponibili: Brozovic, Sensi

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Dessena, Tonali, B. Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma

A disposizione: Andrenacci, Mangraviti, Gastaldello, Martella, Romulo, M. Viviani, Spalek, Skrabb, Ayé

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: –

Indisponibili: Chancellor, Cistana, D. Bisoli



