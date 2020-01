Probabili formazioni Inter Cagliari/ Diretta tv: spazio per Esposito dal 1^ minuto?

Alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia, è tempo certo di prendere in considerazione le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Inter Cagliari, big match del turno che però avrà luogo a San Siro solo domani sera, alle ore 20,45. La sfida è certo tra le più attese del tabellone, visto non solo il valore delle contendenti ma pure il grande stato di forma che caratterizzano le squadre di Conte e Maran, protagoniste assolute nel campionato di Serie A. Ecco dunque che in tal senso ci appare un poco complicato fissare con certezza le mosse dei due allenatori, divisi dalla necessità di fare un piccolo turnover rispetto agli impegni di Serie A, ma pure consci di avere davanti un avversario temibile. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte di Conte e Maran per le probabili formazioni di Inter Cagliari, sfida per la Coppa Italia.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la sfida per gli ottavi di Coppa Italia tra Inter e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla Rai e per la precisazione su Rai 1, a partire dalle ore 20,30. Sarà dunque garantita anche la diretta streaming video del match, tramite il ben noto portale raiplay.it

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Cagliari, Conte certo non rinuncerà al classico 3-5-2 con cui ci ha abituato fin da inizio stagione: pure il tecnico dovrà fare ben attenzione a dosare le forze dei suoi giocatori anche per questo impegno di Coppa Italia e i ballottaggi che potrebbero accendersi non sono pochi. Ecco che il primo dubbio del tecnico pugliese si accende già tra i pali con Handanovic che davvero potrebbe collocarsi in panchina in favore del suo vice Padelli. Nella difesa nerazzurra poi l’unico certo della propria maglia pare Skriniar, che ha saltato per squalifica il match con l’Atalanta: si giocano poi le loro carte Ranocchia (da tempo ai margini del progetto) e Godin, ma pure non possiamo escludere l’uso di Bastoni e De Vrij. Anche in mediana i dubbi poi non mancano: pure la sensazione alla vigilia è che verranno usati dal primo minuto Sensi e Barella (che hanno bisogno di minuti dopo i rispettivi stop), con Vecino che dovrebbe avere la meglio su Gagliardini e Borja Valero. Grandi perplessità anche per consegnare le maglie in attacco: Lukaku e Lautaro non si sono mai fermati ed è logico che domani rimangano in panchina in favore di Politano e Esposito. Conte però potrebbe regalarci una sorpresa proprio prima del fischio d’inizio.

LE SCELTE DI MARAN

Pure Maran non farà a meno del classico schieramento per disegnare le probabili formazioni di Inter Cagliari: anche per il tecnico rossoblu però non mancano ballottaggi e dubbi. Ecco che già in difesa è duello tra Rafael e Olsen per il posto da titolare tra i pali, mentre in difesa ci si chiede se il tecnico darà spazio al volto nuovo Walukiewicz: al fianco il polacco potrebbe avere poi domani Kalavan, mentre pare confermato il duo sull’estreno con Lykogiannis e Pellegrini. Per la mediana poi i primi nomi che arrivano sono quelli di Ionita, Oliva e Nandez, mentre dovrebbe essere il grande ex Radja Nainggolan il trequartista ufficiale, anche se Birsa e Castro scalpitano dalla panchina. Maran poi per tale occasione potrebbe concedere riposo a Simeone ma non a Joao Pedro: al fianco del brasiliano ecco domani Cerri, già visto in campo solo pochi giorni fa contro il Milan.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Lazaro, Barella, Sensi, Vecino, Biraghi; Esposito, Politano All. Conte

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Lykogiannis, Kalavan, Walukiewics, Pellegrini; Ionita, Oliva, Nandez; Nainggolan; Cerri, J Pedro All. Maran



