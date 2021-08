Probabili formazioni Inter Dinamo Kiev/ Satriano ancora titolare?

PROBABILI FORMAZIONI INTER DINAMO KIEV: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Dinamo Kiev ci permettono di dire qualcosa in più circa l’amichevole che questa sera allo stadio Brianteo di Monza i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi giocheranno contro gli ucraini della Dinamo Kiev allenati da Mircea Lucescu, grande conoscenza del calcio italiano. L’Inter arriva dalla vittoria contro il Parma nella scorsa uscita in amichevole, ma soprattutto da un’estate vivace (anche troppo) per quanto riguarda il calciomercato e la società. Adesso però siamo solo ad una settimana dall’inizio del campionato, di conseguenza le notizie sul campo devono avere la priorità: allora andiamo a scoprire alcune notizie sui moduli e sui possibili titolari nelle probabili formazioni di Inter Dinamo Kiev.

PROBABILI FORMAZIONI INTER DINAMO KIEV: COSA DEDIDERANNO INZAGHI E LUCESCU

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Dinamo Kiev naturalmente molto dipende dalle mosse di mercato dei nerazzurri, che sono molto attivi tra arrivi e partenze. I titolari per oggi a Monza dovrebbero però naturalmente essere uomini già rodati in questa estate dell’Inter, che disegniamo con il modulo 3-5-2. Tra i possibili titolari ecco dunque capitan Handanovic in porta; la difesa a tre che è già quella classica titolare con Skriniar, de Vrij e Bastoni; a centrocampo ecco Darmian esterno destro, poi Barella, Brozovic, Sensi ed infine Perisic sulla fascia di sinistra; infine in attacco ecco il giovane emergente Satriano al fianco di Pinamonti, considerando che si è bloccato pure Lautaro Martínez e che siamo nella fase di passaggio tra Lukaku e Dzeko come numero 9 di riferimento dell’attacco dell’Inter.

LE SCELTE DI LUCESCU

Possiamo accennare anche alle scelte di Mircea Lucescu, grande ex di questa amichevole, nelle probabili formazioni di Inter Dinamo Kiev. Gli ucraini potrebbero infatti schierarsi secondo il modulo 4-2-3-1 e questi possibili titolari: Bushchan in porta; linea difensiva a quattro con Kedziora, Zabarnyi, Syrota e Mykolenko da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da Sydorchuk e Shaparenko; sulla trequarti da destra a sinistra Tsygankov, Buylaskyi e Rodrigues in appoggio alla prima punta Garmash.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Satriano, Pinamonti. All. S. Inzaghi.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buylaskyi, Rodrigues; Garmash. All. Lucescu.



