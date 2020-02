Diretta Udinese Inter/ Streaming video tv: Conte per riprendere la marcia (Serie A)

Udinese Inter, partita diretta dal signor Marco Di Bello, si gioca alle ore 20:45 di domenica 2 febbraio ed è valida per la 22^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. I nerazzurri continuano la caccia alla Juventus, cui hanno recuperato un punto nell’ultimo turno: nonostante un 1-1 interno contro il Cagliari, terzo pareggio consecutivo, la squadra di Antonio Conte ha accorciato in classifica ed è tornata in zona aggancio, ora anche galvanizzata dagli acquisti di spessore che sono arrivati sul calciomercato di gennaio e con la possibilità concreta di mettere le mani sullo scudetto. Nel frattempo è arrivata anche la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia battendo la Fiorentina – la sfida sarà contro il Napoli – e dunque c’è fiducia per questa trasferta alla Dacia Arena, dove l’Udinese cercherà di riprendere la marcia che si è interrotta con la brutta sconfitta di Parma. I friulani hanno comunque avuto un buon passo e danno la sensazione di aver definitivamente allontanato la zona retrocessione, anche se certamente non possono ancora permettersi di mollare gli ormeggi; mentre ci avviciniamo alla diretta di Udinese Inter possiamo allora leggere insieme quelle che sono le scelte dei due allenatori per la serata di domenica, studiando insieme le probabili formazioni attese in campo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Inter sarà trasmessa in esclusiva per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: i canali cui rivolgersi sono Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, rispettivamente ai numeri 201 e 202 del vostro decoder. Naturalmente i clienti avranno la possibilità di seguire la partita di campionato anche tramite l’applicazione Sky Go, attivabile per la diretta streaming video senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

Luca Gotti conferma il 3-5-2 per Udinese Inter, ma rischia di dover fare a meno di Troost-Ekong che ha un problema muscolare: in sua assenza a comandare la difesa sarà l’esperto De Maio, mentre il resto della formazione friulana sembra confermato. Dunque Musso in porta, Rodrigo Becao e Nuytinck a completare la difesa, Stryger Larsen e Sema che agiranno sulle corsie laterali supportando un centrocampo che sarà guidato da Mandragora, con Fofana e De Paul ai suoi lati. Davanti scalpita Nestorovski: il macedone tuttavia parte alle spalle di Okaka e Lasagna. Nell’Inter si prepara alla prima da titolare Eriksen, già impiegato mercoledì sera per uno spezzone: il danese potrebbe prendere il posto di Sensi per permettere all’ex Sassuolo di recuperare dal piccolo problema fisico. Come lui anche Brozovic, che però dovrebbe stringere i denti; Barella completerà la mediana, Candreva e Ashley Young sembrano ancora essere i favoriti per le fasce mentre davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Alessandro Bastoni con altra panchina per Godin. In attacco è squalificato Lautaro Martinez: l’ex Alexis Sanchez dunque sarà il partner di Romelu Lukaku.

QUOTE E PRONOSTICO

Vantaggio netto da parte dei nerazzurri nelle quote previste per Udinese Inter: l’agenzia di scommesse Snai ha posto un valore di 1,70 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria fuori casa. Il segno 1, da giocare per il successo friulano, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 5,25 volte la vostra puntata mentre con il pareggio, ipotesi identificata dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe a 3,65 quanto investito con questo bookmaker.



