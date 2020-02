Diretta Milan Verona/ Streaming video tv: bella sfida a San Siro (Serie A)

Milan Verona, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è uno dei match sicuramente più stuzzicanti in questa ventiduesima giornata di Serie A: appuntamento alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 febbraio 2020. Arriviamo infatti a Milan Verona con le due squadre separate in classifica da due soli punti. Questo ovviamente fa onore soprattutto all’Hellas Verona di Ivan Juric, neopromossa nella massima categoria e capace di volare a quote che legittimano desideri da Europa League dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce di settimana scorsa. Il Milan invece sta vivendo una stagione sofferta, anche se nelle ultime settimane sono arrivati segnali di ripresa da parte degli uomini di Stefano Pioli. Anche a Brescia comunque la vittoria è arrivata a fatica, ecco perché il Verona potrebbe essere un test molto severo per capire fino a che unto il Milan è davvero rinato in questo 2020…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Verona sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare su Sky Sport Serie A, il canale numero 202 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

Andiamo adesso a scoprire insieme quali sono le probabili formazioni di Milan Verona. Da segnalare la squalifica di Bennacer, problema non da poco essendo infortunato Biglia e fuori causa pure Krunic: nel cuore della mediana rossonera dovrebbero dunque giocare Kessié e Calhanoglu con Bonaventura a sinistra, mentre in avanti è d’obbligo la coppia formata da Rafael Leao e Rebic a causa dell’influenza di Ibrahimovic. Da segnalare infine l’altro influenzato Kjaer, ma rientra Musacchio per affiancare capitan Romagnoli davanti a Donnarumma. Nel Verona Ivan Juric deve soprattutto risolvere un paio di dubbi in attacco, dove l’unica certezza sembra essere Pessina, mentre per le altre due maglie sono in ballo potenzialmente un massimo di sei giocatori (Verre, Borini e Zaccagni, poi Di Carmine, Pazzini e Stepinski). Altro dubbio anche in difesa, dove Dawidowicz e Gunter si giocano il posto per completare la retroguardia con Rrahmani e Kumbulla.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Milan Verona. L’agenzia di scommesse Snai vede naturalmente favoriti i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,63, mentre poi si sale a quota 3,75 in caso di segno X e fino a 5,75 volte la posta in palio in caso di segno 2 per un colpaccio del Verona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA