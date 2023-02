Probabili formazioni Inter Milan/ Diretta tv: torna Brozovic? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Inter Milan ci fanno entrare nel clima derby verso la stracittadina di domani sera a San Siro, pezzo forte naturalmente della giornata di Serie A. Ci arriva più in fiducia l’Inter di Simone Inzaghi, che arriva dalla qualificazione per le semifinali di Coppa Italia grazie al successo contro l’Atalanta, in campionato è reduce dalla vittoria di Cremona che ha portato i nerazzurri al secondo posto e poco più di due settimane fa ha già travolto per 3-0 i cugini per conquistare la Supercoppa Italiana. Sappiamo che ci sono stati troppi alti e bassi in stagione, ma questa occasione è davvero ghiotta.

Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 21^ giornata

Per il Milan di Stefano Pioli la situazione è molto semplice: o “risorge” o rischia di affondare definitivamente, perché gli ultimi risultati sono stati sportivamente tragici per il Diavolo. Batosta in Supercoppa, eliminazione in Coppa Italia, due punti nelle ultime quattro giornate di campionato e soprattutto raffiche di gol subiti da una difesa in crisi totale, che ne ha presi quattro dalla Lazio e addirittura cinque in casa contro il Sassuolo nelle ultime due partite di campionato. Il quadro alla vigilia è questo, adesso andiamo a scoprire le notizie circa le probabili formazioni di Inter Milan.

Probabili formazioni Roma Empoli/ Diretta tv: Mou, nessun dubbio in attacco

INTER MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Milan sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Milan, le principali notizie per Simone Inzaghi sono i rientri di Skriniar e Brozovic. Lo slovacco onorerà da professionista questi ultimi mesi nerazzurri e tornerà così a completare la difesa naturalmente con Onana in porta e poi Acerbi e Bastoni al suo fianco. Per Brozovic non possiamo ancora sbilanciarci eccessivamente, ma c’è ottimismo per vedere il croato con Barella e Calhanoglu nel cuore della mediana – altrimenti, sarà naturalmente titolare Mkhitaryan. L’altro dubbio riguarda la fascia destra nerazzurra, dove Dumfries potrebbe essere favorito su Darmian, mentre a sinistra non ci sono dubbi su Dimarco. Infine, non possono esserci dubbi in questo momento nell’attacco dell’Inter: giocheranno Dzeko e Lautaro Martinez, già devastanti per i cugini in Supercoppa Italiana.

Probabili formazioni Fiorentina Torino/ Quote: Gonzalez o Saponara? (Coppa Italia)

LE MOSSE DI PIOLI

Stefano Pioli invece deve inventarsi qualcosa nelle probabili formazioni di Inter Milan. I problemi fisici di Bennacer impongono di schierare Krunic al fianco di Tonali nel cuore del 4-2-3-1 rossonero, in difesa invece c’è da lavorare soprattutto sull’aspetto mentale ma le assenze di Maignan e Tomori non lasciano molto spazio alla fantasia, dunque ecco in porta Tatarusanu e da destra a sinistra davanti a lui Calabria, Kjaer, Kalulu e Theo Hernandez. Una scossa servirebbe anche in attacco, dove le certezze saranno Rafael Leao a sinistra e il sempre affidabile Giroud come centravanti, mentre Saelemaekers pare favorito su Messias come esterno destro e potrebbe esserci una grande chance per De Ketelaere come trequartista centrale, favorito su Brahim Diaz.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA