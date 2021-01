Probabili formazioni Inter Milan/ Quote, sarà spazio per Kolarov e Perisic?

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 e tra le mura di San Siro la sfida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan: andiamo ad esaminarne le probabili formazioni. Siamo infatti davvero curiosi di scoprire le mosse di Conte come di Pioli per questa edizione di coppa del Derby di Milano: il prestigio del match è indiscutibile ma pure è noto che la manifestazione non è tra i primi pensieri dei due allenatori. Non per questo pure i due sottovaluteranno l’incontro e men che meno rinunceranno a molti dei loro titolari questa sera: per il Derby di coppa nessun ampio turnover, considerato anche il gran valore morale che ha la partita di questa sera. Come ben sappiamo le due squadre milanesi nelle ultime settimana hanno ingaggiato una lotta a distanza per la vetta della classifica di Serie A: ad oggi i rossoneri, pur di ritorno dal KO con la Dea rimangono in vetta ma con solo una lunghezza sull’acerrima rivale, la Beneamata. La tensione tra le due squadre dunque in questo momento della stagione è altissima e una vittoria oggi potrebbe pesare non poco sul morale dei due spogliatoi. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match per i quarti di finale di Coppa Italia, il pronostico vede favoriti i nerazzurri, che se non altro approdano al turno in forma, nonostante il pareggio appena rimediato con l’Udinese in campionato. Guardando alle quotazioni date dalla Snai, notiamo che nell’1×2 il successo dell’Inter è stato dato a 2.15, contro il più alto 3.20 segnato per la vittoria del Milan: il pareggio è stato quotato a 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

LE MOSSE DI CONTE

Come accennato prima, per le probabili formazioni di Inter e Milan non sarà turnover, specie nello spogliatoio di Conte: il tecnico nerazzurro però potrebbe comunque offrici qualche soluzione differente rispetto all’11 titolare visto contro l’Udinese solo pochi giorni fa, senza discostarsi dal classico 3-5-2 chiaramente. Ecco che allora già in difesa l’allenatore della Beneamata non dovrebbe fare a meno del solito trittico composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni: pure nelle ultime ore stanno crescendo le quotazioni di Kolarov. Per la mediana rimangono irrinunciabili Barella e Brozovic, ma al loro fianco potremmo vedere Gagliardini favorito su Vidal: in corsia spazio al duo Young-Perisic e attenzione a Eriksen, che potrebbe giocarsi le sue carte. Per l’attacco, nonostante un ristabilito Alexis Sanchez, saranno ancora Lautaro Martinez e Lukaku i bomber titolari, considerato che pure i due sono a secco di gol da qualche tempo.

LE SCELTE DI PIOLI

Spazio al classico 4-2-3-1 per Mister Pioli, che rispetto al collega nerazzurro, potrebbe oggi proporci qualche sorpresa in più per il suo 11. Ecco infatti che pure alla vigilia della sfida di Coppa non escludiamo che sia turnover tra i pali con Tatarusanu favorito su Donnarumma: il portiere rumeno infatti si è dimostrato ampiamente meritevole di fiducia. Davanti potrebbe esserci spazio per il volto nuovo Tomori al fianco di capitan Romagnoli, di nuovo in campo dopo la squalifica, mentre in corsia le maglie da titolari sono già state consegnate a Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo nessun dubbio: saranno Tonali e Kessie i titolari annunciati, con Brahim Diaz che farà le veci dell’assente Calhanoglu per la trequarti. Davanti poi sono possibili soluzioni differenti: con Ibrahimovic prima punta, potremmo avere Castillejo o Saelemaekers in corsia a destra e Rebic o Leao come esterno mancino.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; A. Young, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, L. Martinez. All.: Conte

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli



