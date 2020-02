Probabili formazioni Inter Napoli/ Diretta tv: torna Lautaro (Coppa Italia)

Inter Napoli si gioca domani sera alle ore 20.45, quando le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Antonio Conte e Gennaro Gattuso arrivano alla sfida in modi opposti: l’Inter ha vinto il rimonta il derby agganciando anche il primo posto, il Napoli perdendo in casa contro il Lecce ha aggiunto un altro capitolo a una stagione davvero pessima. Ecco però che adesso la Coppa Italia potrebbe assumere maggior valore proprio per i partenopei: che cosa potrà succedere domani sera a San Siro? Per il momento, possiamo scoprire insieme quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che la diretta tv di Inter Napoli sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, come da tradizione per le partite di cartello nelle fasi decisive della Coppa Italia. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite sito oppure applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Napoli, mister Antonio Conte deve naturalmente tenere conto anche del campionato, in una settimana delicatissima fra il derby e la Lazio. Possiamo dare per certi i rientri di Bastoni e Lautaro Martinez, che domenica sera erano squalificati. In porta spazio ancora a Padelli per non correre rischi con Handanovic, in difesa con Bastoni le altre due maglie sono ancora da assegnare, con Skriniar e De Vrij forse favoriti ma in base a quanto Conte vorrà osare in Coppa Italia. In attacco invece a Lukaku non si rinuncia praticamente mai, dunque potremmo rivedere la LuLa. Infine il centrocampo dove ci potrebbe essere ampio turnover sulle fasce con Moses e Biraghi dunque possibili titolari, mentre nel cuore della mediana potremmo vedere Eriksen titolare con due fra Brozovic, Barella e Vecino.

LE SCELTE DI GATTUSO

Discorso simile per Gennaro Gattuso, ma con una importante differenza verso le probabili formazioni di Inter Napoli, perché per i partenopei la Coppa Italia assume ora grandissimo valore, forse addirittura la priorità. In porta potrebbe esserci Meret al posto di Ospina, così come Manolas potrebbe prendere il posto di Koulibaly o Maksimovic (ma forse rischia di più KK) nella coppia difensiva centrale; Di Lorenzo e Mario Rui dovrebbero invece essere confermati come terzini. A centrocampo ecco Elmas, che era squalificato in campionato, ci potrebbe poi essere spazio anche per Allan (in panchina contro il Lecce) e dunque solo Demme potrebbe dover affrontare il doppio impegno. Infine in attacco disegniamo il tridente con Callejon a destra e Insigne a sinistra, ai fianchi della prima punta Milik.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Padelli; Bastoni, Skriniar, De Vrij; Moses, Barella, Eriksen, Vecino, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Antonio Conte.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Allan, Elmas; Callejon, Milik, Insigne. All. Gennaro Gattuso.



