Diretta Inter Milan/ Streaming video tv: grande derby a San Siro (Serie A)

Inter Milan, in diretta naturalmente dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è il derby della Madonnina che costituirà il grande posticipo della ventitreesima giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle ore 20.45 di stasera, domenica 9 febbraio 2020. Inter Milan non ha bisogno di molte presentazioni: la partita ha fatto la storia del calcio ed è uno dei derby più importanti del mondo considerando il blasone di entrambe le formazioni. La realtà attuale però è abbastanza diversa per Antonio Conte e Stefano Pioli. Basta dare uno sguardo alla classifica per notare ben 19 punti di differenza fra Inter e Milan, con i nerazzurri che inseguono lo scudetto e i rossoneri che puntano invece alla qualificazione europea, sognando la Champions ma sapendo che pure l’Europa League è ancora tutta da conquistare. L’Inter arriva dalla vittoria di Udine che ha chiuso il piccolo calo costituito da tre pareggi consecutivi, il sofferto pari con il Verona invece ha detto al Milan che c’è ancora tanto da lavorare per tornare ai vertici.

La diretta tv di Inter Milan sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, i canali numero 201 e 202 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

Nelle probabili formazioni di Inter Milan è sicuramente Antonio Conte ad avere qualche problema in più. Tenuto conto del caso Handanovic fra i pali, in difesa è in ogni caso certo il trio Godin-Skriniar-De Vrij, con il rilancio dell’uruguaiano dal momento che Bastoni è squalificato. A centrocampo potremmo vedere titolari sia Eriksen sia Brozovic insieme a Barella, ma ci sono alcuni nodi ancora da sciogliere, tra cui quello fra Candreva e Moses a destra – mentre a sinistra Young sembra essersi preso in davvero poco tempo i galloni del titolare. In attacco infine Lukaku è intoccabile e al suo fianco dovrebbe giocare Sanchez, stante la squalifica di Lautaro Martinez. Per il Milan invece rientrano alcuni assenti di domenica scorsa, in particolare Stefano Pioli ritrova Bennacer in cabina di regia e soprattutto Ibrahimovic in attacco, con Rafael Leao favorito per giocare con lo svedese. A centrocampo da definire ancora la posizione di Calhanoglu, se esterno sinistro con Kessiè al fianco di Bennacer oppure se interno con Bonaventura sulla fascia. In difesa infine il classico dubbio Calabria-Conti.

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Inter Milan in base alle quote fornite dall’agenzia Snai per il derby a San Siro. Partono favoriti i padroni di casa nerazzurri, infatti il segno 1 è quotato a 2,00 mentre si sale fino a 3,90 in caso di segno 2. Il pareggio avrebbe invece un valore intermedio: il segno X vale infatti 3,35 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella divisione della posta.



