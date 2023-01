Probabili formazioni Inter Parma/ Diretta tv: c’è Correa con Lukaku? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Parma ci proiettano verso la partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 10 gennaio: iniziano a San Siro gli ottavi di Coppa Italia 2022-2023, siamo ancora in regime di gara secca con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. L’Inter fa domani sera il suo esordio nella competizione: campione in carica, deve però riscattare il pareggio beffardo arrivato a Monza, con rete subita all’ultimo secondo che ha allontanato le prime tre della classifica e messo qualche altro granellino negli ingranaggi della squadra di Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO PARMA NEWS/ Fenerbahce interessato a Oosterwolde, chance per Benassi

Il Parma invece è fermo per la sosta della Serie B, di cui ha terminato il girone di andata: passo accettabile quello dei ducali, che però non hanno chiuso al meglio il 2022 e si devono rilanciare, visto che l’obiettivo principale sarebbe quello della promozione diretta. Intanto noi ci dobbiamo concentrare su questa partita di Coppa Italia, dunque vedremo quello che succederà ma nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che opereranno i due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Inter Parma.

Diretta/ Venezia Parma (risultato finale 2-2): è un pareggio pirotecnico!

DIRETTA INTER PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Parma viene trasmessa da Canale 5: la Coppa Italia infatti è appannaggio, per questa stagione, delle reti Mediaset e per la partita in questione il canale di riferimento sarà al numero 5 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, ricordiamo che la stessa emittente mette a disposizione la possibilità di seguire il match in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa app senza costi aggiuntivi.

Diretta/ Parma Spal (risultato finale 0-1): basta Rabbi, De Rossi può esultare!

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA

I DUBBI DI INZAGHI

Naturalmente ci aspettiamo che per Inter Parma Simone Inzaghi faccia turnover: le scelte del tecnico piacentino dipendono anche dagli infortuni, a centrocampo mancheranno infatti Calhanoglu e Brozovic con Barella che proverà a stringere i denti, ma dovrebbe comunque essere destinato alla panchina. Ci sarà spazio per Asllani in cabina di regia, con Gagliardini e Mkhitaryan sulle mezzali; in porta rivedremo Handanovic che quantomeno gioca la Coppa Italia (sperando che non sia questa la sua unica partita), davanti a lui pronto a tornare titolare De Vrij e potenziale riposo per Alessandro Bastoni – ex della gara – che sarà sostituito da D’Ambrosio, mentre Skriniar viaggia verso la conferma. Sulle corsie esterne le due scelte di Inzaghi dovrebbero vertere su Dumfries e Gosens; Romelu Lukaku dovrebbe esserci dal primo minuto perché ha bisogno di mettere minuti e condizione nelle gambe, il suo partner offensivo a questo punto uscirà dal ballottaggio tra Dzeko e Joaquin Correa con l’argentino che però dà la sensazione di essere favorito.

LE SCELTE DI PECCHIA

Pecchia dovrebbe affrontare Inter Parma con un 4-2-3-1: da valutare la scelte degli uomini, ma quasi certamente in porta ci sarà Buffon che per infortunio ha saltato tutta la prima parte della stagione, e che martedì sera prenderà il posto dell’affidabile Chichizola. Difesa a quattro con Valenti e Osorio in posizione centrale, i due terzini dovrebbero essere Oosterwolde e Del Prato che si sposterà sulla corsia mancina; poi una zona mediana nella quale il talento di Bernabé dovrebbe servire al playmaking della squadra, con Stanko Juric che invece si occuperà dell’interdizione. La prima punta dovrebbe essere il veterano Inglese; a supporto del centravanti del Parma ci sarà una linea di trequartisti sulla quale Mihaila e Man saranno i due laterali, con Franco Vazquez che invece giocherà come centrale con la libertà di inserirsi anche in zona gol.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; J. Correa, R. Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Oosterwolde, Valenti, Osorio, Del Prato; Bernabé, S. Juric; Mihaila, F. Vazquez, Man; Inglese. Allenatore: Fabio Pecchia











© RIPRODUZIONE RISERVATA