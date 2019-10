Probabili formazioni Inter Parma/ Quote, chance per Bastoni da titolare (Serie A)

Oggi, sabato 26 ottobre 2019, alle ore 18.00 avrà inizio la sfida tra Inter e Parma a San Siro, valida per la nona giornata della Serie A: vediamo allora quali saranno le probabili formazioni di questo match. In casa nerazzurra infatti ci si chiede come Conte fisserà il suo 11 per le probabili formazioni di Inter e Parma, specie dopo il gravoso impegno con il Borussia nell’ultimo turno di Champions league. Non scordiamo poi che nello spogliatoio milanese vi sono ancora alcune defezioni importati, a cui per fortuna non sarà complicato far fronte. D’Aversa invece ha parecchi problemi nel disegnare lo schieramento dei ducali nelle probabili formazioni di Inter Parma: nello spogliatoio degli emiliani infatti son tante le assenze accertate alla vigilia della 9^ giornata di Serie A, e pure in settimana il tecnico ha anche perso Cornelius per una lesione muscolare. Andiamo allora a vedere quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Inter Parma.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le mosse degli allenatori certo dobbiamo tenere in considerazione anche il pronostico del match di Serie A, che vede naturalmente avanti i nerazzurri. Il portale di scommesse snai poi per l’1×2 ha concesso all’Inter la buona quota di 1.28, contro il più elevato 11.00 fissato per la vittoria del Parma: il pareggio vale invece a 5.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Parma, certo Conte non rinuncerà al classico 3-5-2, dove però rispetto al solito schieramento potrebbe esserci qualche sorpresa in un po’ tutti i settori del campo. Già in difesa il tecnico nerazzurro potrebbe dare di nuovo fiducia a Bastoni (ex del match) al posto di De Vrij: pure non mancheranno Skriniar e Godin, anche se dalla panchina scalpita Ranocchia. Nella mediana poi sulle fasce più esterne i primi a farsi avanti sono Lazaro e Asamoah, con al centro il trittico Barella-Gagliardini-Brozovic: pure sono pronti dalla panchina Candreva e Biraghi. Si accende poi qualche dubbio anche in attacco per i nerazzurri: la prima ipotesi di Conte per questo match rimane sempre il duo Lukaku-Lautaro Martinez, ma certo stuzzica l’idea di far debuttare in Serie A il giovanissimo Esposito.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Come detto prima, i tanti infortuni non rendono le cose facili per D’Aversa per fissare le probabili formazioni di Inter e Parma: pure anche oggi il tecnico non farà a meno del classico 4-3-3 visto finora. Ecco quindi che questa sera in difesa vedremo il quartetto composto dai centrali Iacoponi e Gagliolo, mentre saranno Darmian e Pezzella a porsi ai lati del reparto: Sepe ovviamente non mancherò tra i pali. Per la mediana appare oggi anche oggi irrinunciabile Kucka: con lui ecco poi Barillà e Scozzarella come titolari dal primo minuto, benché certo rimane sempre a disposizione anche Hernani. Per il tridente poi la certezza è Kulusevski, in gol pure contro il Genoa nella precedente giornata di Serie A: con lui ecco poi dal primo minuti anche Karamoh e Gervinho, anche se Sprocati rimane una valida alternativa.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 95 Bastoni, 37 Skriniar; 19 Lazaro, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 18 Asamoah; 10 Lautaro M, 9 Lukaku All. Conte

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 28 Gagliolo, 97 Pezzella; 33 Kucka, 21 Scozzarella, 17 Barillà; 44 Kulusevski, 27 Gervinho, 7 Karamoh All. D’Aversa



