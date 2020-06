Probabili formazioni Inter Sampdoria/ Diretta tv: Sensi o Vecino in mezzo? (Serie A)

Le probabili formazioni di Inter Sampdoria ci conducono alla partita che si gioca alle ore 21:45 di domenica 21 giugno, e che rappresenta uno dei quattro recuperi (cronologicamente l’ultimo) nella 25^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Prima del lockdown da Coronavirus i nerazzurri avevano perso a porte chiuse sul campo della Juventus, staccandosi di 9 punti dalla vetta e cedendo ancora nei confronti di una rivale diretta, dopo il ko contro la Lazio; nel frattempo però non erano riusciti a disputare la sfida interna contro la Sampdoria e l’andata degli ottavi di Europa League che ora loro e il Getafe dovranno recuperare; vincendo Antonio Conte si rimetterebbe idealmente in corsa per lo scudetto, mentre i blucerchiati hanno concluso quella che possiamo definire la prima parte del torneo con una preziosissima vittoria in rimonta contro il Verona, che li ha confermati fuori dalla zona retrocessione. Adesso Claudio Ranieri, un ex di questa partita, spera di fare un passo ulteriore verso una salvezza che nel girone di andata appariva disperata; aspettando che la sfida di San Siro (a porte chiuse) prenda il via, studiamo in maniera più dettagliata le scelte da parte dei due allenatori, approfondendo le probabili formazioni di Inter Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

LE SCELTE DI CONTE

Presentando le probabili formazioni di Inter Sampdoria, dobbiamo tenere conto del fatto che i nerazzurri hanno già giocato il ritorno della semifinale di Coppa Italia; tuttavia stiamo parlando di una settimana fa, dunque Conte non dovrebbe fare troppo turnover. Ad ogni modo, nel suo 3-5-2 si apre il consueto ballottaggio tra Godin e Alessandro Bastoni, a meno che De Vrij acciaccato nel finale del San Paolo non sia costretto ad alzare bandiera bianca. In quel caso l’uruguaiano e il giovane sarebbero in campo contemporaneamente davanti ad Handanovic, con l’ex Skriniar a completare la difesa; in mezzo al campo Sensi appare favorito su Eriksen ma c’è anche la carta Gagliardini, quasi certo l’utilizzo di Barella mentre sugli esterni dovrebbero agire Ashley Young e Biraghi, con Candreva che però è pronto a giocarsi una maglia sulla fascia destra. Davanti, ovviamente, giocano Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: Alexis Sanchez resta la terza opzione.

I DUBBI DI RANIERI

Claudio Ranieri pensa al 4-4-2 per Inter Sampdoria: tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Alex Ferrari, possibilità di lanciare Yoshida al centro della difesa ma verosimilmente ci sarà ancora Omar Colley a fare coppia con Tonelli. I due terzini dovrebbero essere Bereszysnki e Murru, anche se Depaoli ha una possibilità di essere impiegato dal primo minuto; così anche Thorsby che può scalare la sua posizione, ma lui per questa partita potrebbe essere destinato a fare l’interno di centrocampo in compagnia di Ekdal, che in questo stadio aveva segnato tre gol quando vestiva la maglia del Cagliari. Spazio poi a Linetty che potrebbe fare l’esterno tattico a destra, o accentrare la sua posizione qualora Thorsby dovesse piazzarsi sulla corsia; c’è infatti anche questa ipotesi, in mezzo andrebbe a giocare il giovane Ronaldo Vieira. Gaston Ramirez agirà partendo dalla fascia sinistra, il tandem offensivo sarà quello composto da Gabbiadini e Quagliarella con una timida speranza di iniziare la partita da parte di Federico Bonazzoli, altro ex della serata.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, A. Bastoni; A. Young, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; R. Lukaku, L. Martinez

A disposizione: Berni, Ranocchia, De Vrij, Candreva, Moses, Borja Valero, Gagliardini, Eriksen, Asamoah, A. Sanchez, Se. Esposito

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: Padelli

Indisponibili: Vecino

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, O. Colley, Tonelli, Murru; Thorsby, Linetty, Ekdal, G. Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

A disposizione: Seculin, Depaoli, Yoshida, Chabot, Augello, Léris, Ronaldo Vieira, Bertolacci, Jankto, Maroni, La Gumina, F. Bonazzoli

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: –

Indisponibili: A. Ferrari



