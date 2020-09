Probabili formazioni Islanda Inghilterra/ Quote, Kane guida il tridente

In vista di Islanda Inghilterra, c’è grande curiosità circa le probabili formazioni di questa partita per la prima giornata della Uefa Nations League 2020-2021, che segna la ripresa dell’attività ufficiale per le Nazionali, che nel 2020 non erano mai scese in campo a causa del Coronavirus. L’Inghilterra dunque è di scena in Islanda, che ricorda un celebre precedente agli Europei 2016 e darà le prime risposte sul gruppo di Gareth Southgate, molto quotato visto che il talento non manca in Inghilterra in questi ultimi anni. Attenzione però alle incognite di una partita che cade in un periodo così particolare: spazio dunque adesso alle ultime notizie sulle probabili formazioni di Islanda Inghilterra.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Islanda Inghilterra, ecco che l’agenzia Snai ci dice che il fattore campo dovrebbe contare poco o niente, tanto che il segno 1 è quotato a 12,00. Nettamente favorita infatti l’Inghilterra, di conseguenza il segno 2 è quotato a 1,28, mentre un pareggio varrebbe 5,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA INGHILTERRA

LE MOSSE DI HAMREN

Nelle probabili formazioni di Islanda Inghilterra, possiamo osservare che il ct svedese dei padroni di casa, Erik Hamren, dovrebbe optare per un prudente modulo 4-4-2 di partenza. La coppia d’attacco titolare sarà formata da Sigthorsson e Bodvarsson. A centrocampo, dovremmo vedere da destra a sinistra Sigurdsson, nel cuore della mediana Bjarnason (appena retrocesso in Serie B con il Brescia) e Traustason ed infine Anderson sulla corsia mancina. Infine, ecco che la difesa a quattro dell’Islanda a protezione della porta di Halldorsson dovrebbe invece essere composta da Hermannsson terzino destro, dai due centrali Arnason e Ingason e dal terzino sinistro Skulason.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Sul fronte britannico, le probabili formazioni di Islanda Inghilterra dovrebbero vedere Confermato il modulo 4-3-3 per il ct Gareth Southgate, con il capitano Kane naturalmente sempre al centro dell’attacco con il grande talento emergente Sancho (17 gol in 32 apparenze per Borussia Dortmund la scorsa stagione) e Sterling a completare il tridente, potenzialmente davvero fortissimo. Notizie interessanti in difesa: escluso dai convocati Maguire, la coppia di centrali davanti al portiere Pope dovrebbe essere composta da Gomez e Dier, con Alexander-Arnold a destra e Walker a sinistra come terzini titolari. A centrocampo infine il terzetto titolare nel cuore della mediana dell’Inghilterra dovrebbe essere composto da Ward-Prowse, Rice e Mount.

IL TABELLINO

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Hermannsson, Arnason, Ingason, Skulason; Sigurdsson, Bjarnason, Traustason, Anderson; Sightorsson, Bodvarsson. Ct: Erik Hamrén.

INGHILTERRA (4-3-3): Pope; Alexander-Arnold, Gomez, Dier, Walker; Ward-Prowse, Rice, Mount; Sancho, Kane, Sterling. Ct: Gareth Southgate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA