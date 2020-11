Probabili formazioni Islanda Italia U21/ Quote, tanti i dubbi di Nicolato

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA ITALIA U 21: CHI IN CAMPO A REYKJAVIK?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Islanda Italia Under 21, il big match di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, in programma originariamente lo scorso 9 ottobre, e che verrà recuperato solo oggi, giovedi 12 novembre, alle ore 14.15 e tra le mura del Vikingsvollur di Reykjavik. Siamo infatti davvero impazienti di conoscere quali saranno le mosse dei due allenatori per una sfida che si è fatta attendere molto, ma che mette in palio punti di gran peso per il girone 1. Qui infatti gli azzurri di Paolo Nicolato sono si leader con ben 16 punti, ma pure sono ancora lontani dall’aver messo in tasca il pass per la prossima competizione europea e non possono permettersi di lasciar punti in giro. Specie con l’Islanda, che pur arrivando al campo con due successi di fila alle spalle, pure rimane avversario sulla carta alla portata dei nostri azzurrini, che pur vivono un contesto complicato. Non è infatti mistero che la pandemia da coronavirus è tornata a colpire durante il calcio italiano: per ovviare ad ogni possibile emergenza e guai futuri, la Figc ha deciso dunque di preparare due nazionali per gli Under 21, seguite da Nicolato e Bollini, da cui il primo ct potrà attingere per sfidare l’Islanda e successivamente anche Lussemburgo e Svezia, negli ultimi turni del girone. Di conseguenza non saranno pochi i ballottaggi e i dubbi che si accenderanno anche oggi nella metà campo: andiamo allora a curiosare da vicino nelle scelte dei due ct per le probabili formazioni di Islanda Italia U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match per le Qualificazioni gli Europei, non esitiamo a dare il favore del pronostico agli azzurrini di Nicolato. Il portale Eurobet ha poi consegnato all’Italia U21 la quota di 1.65 per il successo, mentre la vittoria dei pari età dell’Islanda vale 4.55: il pareggio pagherà la posta a 3.90.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI VIDARSSON

Per le probabili formazioni di Islanda Italia U21, il ct della nazionale nordica Vidarsson, dovrebbe aver approntato un aggressivo 4-2-1-3, che pure vedrà sicuri della loro maglia da titolare Ingimundarsson e Johannesson, con Gudjohnsen (fresco di gol contro il Lussemburgo a ottobre) prima punta. Nella mediana sarà spazio dal primo minuto per Stefan Thordarson e Baldursson, mentre Kolbeinn Thordarson, centrocampista del Lommel sarà chiamato a fare da trequartista. Sono poi maglie già consegnate anche nella difesa dell’Islanda Under 21: qui saranno Olafsson e Leifsson a collocarsi al centro del reparto, mentre il duo formato da Finnsson e Sampsted agirà in corsia.

LE SCELTE DI NICOLATO

Via libera al classico 4-3-3 per lo schieramento degli azzurri, dove pure si potrebbero accendere numerosi ballottaggi, anche a poche ore dal fischio d’inizio del match per le qualificazioni agli Europei. Pure, secondo le prime intenzioni del ct, dovrebbero essere Gabbia e Vernier i titolari al centro della difesa (mentre mancherà ancora Bastoni, promosso in prima squadra pochi giorni fa), mentre Bellanova e Adjapong paiono le prime scelte per le corsie esterne. Ricci si candida poi al ruolo in cabina di regia, mentre Frattesi e Carraro dovrebbero fargli da mezz’ala dal primo minuto: attenzione però anche a Maggiore e Rovella che paiono più che valide alternative per la maglia da titolare. Anche in attacco poi sono possibili soluzioni differenti: al momento per conquista l’ipotesi che vede Cutrone, Pinamonti e Sottil pronti in campo dal primo minuto.

IL TABELLINO

ISLANDA (4-2-1-3): Olaffson; Sampsted, Olafosson, Leifsson, Finnsson; Thordarson, Baldursson; Thordarson; Johannesson, Gudjohnsen, Ingimundarson All. Vidarsson

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Gabbia, Varnier, Adjapong; Frttaesi, Ricci, Carraro; Cutrone, Pinamonti, Sottil All. Nicolato



