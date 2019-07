Probabili formazioni Italia Armenia U19/ Quote, Nunziata cambia qualcosa?

Italia Armenia U19 si gioca alle ore 19.00 a Yerevan: le due formazioni sono attese dal match della seconda giornata del girone A che purtroppo è già uno spartiacque per gli azzurrini. Infatti si tratta di una partita da vincere a tutti i costi per l’Italia del commissario tecnico Carmine Nunziata, già con le spalle al muro a causa della pesante sconfitta contro il Portogallo nella prima giornata. Anche l’Armenia ha perso contro la Spagna, ma per i caucasici le aspettative sono certamente inferiori, l’Italia vice-campione in carica invece è già costretta a vincere, perché c’è da inseguire le due forti Nazionali iberiche. Andiamo allora subito a vedere quali sono le notizie circa le probabili formazioni di Italia Armenia U19 a poche ore dal fischio d’inizio della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche un cenno sulle quote per Italia Armenia U19, un pronostico davvero a senso unico secondo il pronostico dell’agenzia Snai. La vittoria dell’Italia (segno 2) è infatti quotata a 1,06, poi si sale a 9,50 in caso di pareggio (segno X) e addirittura a 28 volte la posta in palio in caso di vittoria dell’Armenia, naturalmente segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARMENIA U19

LE MOSSE DI VOSKANYAN

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Armenia U19 fra i padroni di casa, il commissario tecnico Artur Voskanyan si dovrebbe affidare al modulo 4-1-4-1. Contro la Spagna domenica la formazione titolare dell’Armenia aveva visto Melkonyan in porta; linea difensiva a quattro con Oganessian, Ghubasaryan, Yeghiazaryan e Ghazaryan da destra a sinistra; Khamoyan nei panni del regista basso davanti alla difesa; poi Grigoryan, Azizyan, Mkrtchyan e Hovhannisyan in posizione più avanzata ed infine perno dell’attacco l’unica punta Kurbashyan.

LE SCELTE DI NUNZIATA

La formazione dell’Italia contro l’Armenia presenterà delle novità dopo la batosta contro il Portogallo? Ricordiamo che i titolari domenica erano Carnesecchi in porta; Gavioli, Bellodi, Gozzi Iweru e Udogie nella difesa a quattro; Portanova, Ricci e Greco a formare il terzetto di centrocampo e poi Fagioli trequartista in appoggio ai due attaccanti Piccoli e Salcedo, ma ci sono almeno tre seri candidati per provare a conquistare oggi un posto in campo dal primo minuto, cioè Nicolussi Caviglia, Raspadori e Merola. Contro l’Armenia in ogni caso si deve vincere, qualunque sia la formazione di partenza, per cui in realtà il c.t. Nunziata farà le sue scelte anche pensando alla successiva partita contro la Spagna, vero snodo del nostro Europeo e match nel quale si capirà chi ha lo status di titolare.

IL TABELLINO

ARMENIA (4-1-4-1): Melkonyan; Oganessian, Ghubasaryan, Yeghiazaryan, Ghazaryan; Khamoyan; Grigoryan, Azizyan, Mkrtchyan, Hovhannisyan; Kurbashyan. All. Voskanyan.

ITALIA (4-3-1-2): Carnesecchi; Gavioli, Bellodi, Gozzi Iweru, Udogie; Portanova, Ricci, Greco; Fagioli; Piccoli, Salcedo. All. Nunziata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA