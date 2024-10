PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO STASERA IN NATIONS LEAGUE?

La finestra di settembre ha riportato entusiasmo attorno alla nostra Nazionale, adesso con le probabili formazioni Italia Belgio ci avviciniamo alla partita di stasera a Roma che segna il ritorno della Nations League. Luciano Spalletti dopo il pessimo Europeo si è risollevato andando a vincere in Francia, poi l’Italia si è confermata in testa alla classifica vincendo anche nella seconda giornata contro Israele e allora adesso possiamo vivere il big-match contro i Diavoli Rossi con un certo ottimismo sulla strada della rinascita, che comunque sarà ancora lunga.

Pronostico Italia Belgio/ Graziani: "Possibile pareggio, della Nations League penso che..." (esclusiva)

Per quanto riguarda il Belgio, la Generazione d’Oro sta tramontando ma la Nazionale affidata al c.t. Domenico Tedesco resta comunque di notevole livello e quindi naturalmente da non sottovalutare. Il mese scorso, per il Belgio erano arrivati un successo contro Israele e una sconfitta in Francia, un cammino dunque senza delusioni ma nemmeno senza picchi, la trasferta a Roma potrebbe quindi essere lo snodo già decisivo per la Nations League belga. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni Italia Belgio.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: show ad Amsterdam! (10 settembre 2024)

CHE COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Nella nostra panoramica sulle probabili formazioni c’è posto anche per il pronostico su Italia Belgio, affidato come sempre alle quote dell’agenzia Snai. Fiducia negli Azzurri, il segno 1 è quotato a 1,90 ed è nettamente favorito rispetto alle altre due ipotesi, perché il segno X è quotato a 3,50 mentre con il segno 2 si arriverebbe a 4,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO

SPALLETTI VERSO LA DIFESA A TRE

Le probabili formazioni Italia Belgio dovrebbero vedere gli Azzurri in campo con una difesa a tre stasera a Roma. Il modulo di riferimento per il c.t. Luciano Spalletti è il 3-5-1-1: ecco allora che davanti a Donnarumma, naturalmente titolare in porta, dovremmo vedere in azione Di Lorenzo, Bastoni in posizione centrale e Calafiori; il folto centrocampo a cinque si dovrebbe aprire con Cambiaso a destra, poi Frattesi, in cabina di regia Ricci, Tonali come seconda mezzala e sulla sinistra Dimarco; infine il reparto offensivo potrebbe vedere Pellegrini trequartista alle spalle del centravanti Retegui, con Raspadori in alternativa (in questo caso potrebbe anche essere un 3-5-2). Tra le alternative a partita in corso, attenzione anche ai giovani Pisilli e Maldini.

Diretta/ Inghilterra Finlandia (risultato finale 2-0): doppio Kane! (10 settembre 2024)

OPENDA CENTRAVANTI PER TEDESCO

Da parte di Domenico Tedesco, atteso naturalmente a un appuntamento molto speciale stasera all’Olimpico, le probabili formazioni Italia Belgio ci dovrebbero riservare un modulo 4-2-3-1: nel reparto arretrato sembra tutto definito, con il portiere Casteels e davanti a lui la difesa a quattro formata da Castagne, Faes, Debast e Theate; in mediana la certezza è Tielemans, ci potrebbe poi essere un ballottaggio con Mangala favorito su Onana; bisogna tenere presenti anche alcune assenze, come quella dell’infortunato De Bruyne oppure di Lukaku (in accordo con la Federazione), per cui il reparto offensivo dovrebbe prevedere Lukebakio, Trossard e Doku da destra a sinistra sulla trequarti alle spalle della prima punta Openda, ma con De Ketelaere in lizza a sua volta come trequartista centrale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO: IL TABELLINO

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. All. Spalletti.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Mangala; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda. All. Tedesco.