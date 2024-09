DIRETTA FRANCIA ITALIA, UNA SFIDA INFINITA

La diretta Francia Italia è sempre stata protagonista di sfide epiche: dagli Europei 2000 ai Mondiali 2006, solo per citare alcune partite storiche del secondo millennio. Ora si parla di Nations League con la sfida che andrà in scena venerdì 6 settembre 2024 alle ore 20:45.

Lo scorso Europeo ha visto la Francia di Deschamps uscire in semifinale contro i futuri campioni della Spagna dopo essere stata in vantaggio con Kolo Muani, salvo poi farsi rimontare prima dal gioiello di Yamal e poi dal gol di Dani Olmo.

L’Italia invece è stata estromessa già agli ottavi nello scontro con la Svizzera in virtù del gol di Freuler al 37esimo e di Vargas dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa. Un Europeo abbandonato dopo una sola vittoria in quattro partite.

DOVE VEDERE DIRETTA FRANCIA ITALIA, STREAMING VIDEO

Per chi è interessato a vedere la diretta Francia Italia dovrà semplicemente accendere la televisione su Rai 1 che trasmetterà in chiaro l’evento.

Dunque anche per quanto riguarda la diretta streaming, la Rai ha pensato a tutto e grazie all’applicazione Rai Play potrete seguire il match su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA

Ci siamo, adesso è il momento di analizzare le probabili formazioni della diretta Francia Italia. I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 4-3-3: tra i pali Maignan, difesa a quattro con Kounde, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez. Zaire-Emery e Griezmann saranno le due mezzali con Tchouameni al centro. Davanti Dembele, Mbappé e Thuram.

Risposta dell’Italia con il 3-5-2 che vedrà in porta Donnarumma, protetto qualche metro più avanti da Di Lorenzo, Calafiori e Bastoni. Agiranno da esterni larghi Cambiaso e Dimarco mentre Frattesi, Fagioli e Pellegrini presiederanno la zona nevralgica del campo. In avanti Kean e Retegui.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FRANCIA ITALIA

Come da previsione, le quote per le scommesse della diretta Francia Italia consegnano i favori del pronostico ai padroni di casa a 1.66. Il segno X del pareggio è offerto a 3.85 mentre il successo degli uomini di Luciano Spalletti è quotato 5.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1.80, poco meno dell’Under alla stessa soglia a 1.90. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.83 e 1.87.