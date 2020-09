Probabili formazioni Italia Bosnia/ Diretta tv: tanti i dubbi del ct Mancini

Si giocherà solo domani sera alle ore 20.45 e tra le mura dello stadio Artemio Franchi la sfida per la Nations League 2020-21 tra Italia e Bosnia Erzegovina: un big match i cui davvero non vediamo l’ora di conoscere le probabili formazioni. Siamo infatti davvero impazienti di rivedere in campo i nostri beniamini con la maglia azzurra, sotto gli ordini di Roberto Mancini: sono passati mesi da che abbiamo visto la nazionale scendere in campo (era il 18 novembre con l’Armenia) e ben ricordiamo le grandi soddisfazioni che aveva cominciato a regalarci. Emozioni che chiaramente vogliamo vivere anche domani, nel primo match della Nations League 2020-21, a cui chiaramente Mancini si è preparato con grande attenzione.

La pressione infatti è tanta: dopo lungo digiuno di calcio, e contro una squadra coriacea e piena di volti noti come è quella di Dusan Bajevic, al ct azzurro non sarà concesso alcun errore, fin dal segnare il proprio 11 nelle probabili formazioni di Italia Bosnia. Vincere sarà l’unico esito ammesso per Mancini e gli azzurri, ben memori anche dell’ottimo 3-0 inferto proprio ai bosniaci solo lo scorso novembre. Ma non perdiamo altro tempo ora e andiamo a vedere quali saranno le mosse di Mancini come di Bajevic per le probabili formazioni di Italia Bosnia.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che domani sera, la sfida della Nations league 2020-21 tra Italia e Bosnia sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 1, sul digitale terrestre. Diretta streaming video del match garantita per tutti ovviamente dal noto servizio Raiplay, dalle ore 20.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA

LE MOSSE DI MANCINI

Fissato il noto 4-3-3, ecco che per le probabili formazioni di Italia Bosnia, non sono davvero pochi i punti di domanda che si accendono nella metà campo azzurra: solo gli ultimi allenamenti di rifinitura daranno le giuste indicazioni al ct per questa sfida al Franchi.

Ecco che già in difesa sono parecchi i ballottaggi in corso: posto Donnarumma tra i pali e al centro del reparto il duo juventino Chiellini-Bonucci, ecco che in corsia è lotta aperta per le maglie da titolari, con Di Lorenzo, Biraghi, Florenzi e Acerbi in dubbio.

Per la mediana, il tecnico dovrete poi puntare su Jorginho dal primo minuto, scontata la necessaria quarantena, per la cabina di regia: altrimenti sarebbero pronto Sensi e Cristante, a completare il reparto con Barella e Zaniolo. Sono dubbi aperti anche in attacco: qui però Immobile dovrebbe avere la meglio su Belotti per la prima punta, come pure Chiesa, rispetto a un Zaniolo avanzato. Ma sono possibili soluzioni differenti dalla panchina, ben ricca.

LE SCELTE DI BAJEVIC

Per affrontare il colosso azzurro, che ha ben fatto paura lo scorso novembre, eco che Bajevic dovrebbe schierare i suoi con un similare 4-3-3, pieno di volti noti al calcio italiano, ma privo di un decisivo Pjanic (riscontrato positivo al coronavirus). Senza il regista, ex juventino, domani il ct della Bosnia dovrebbe affidarsi a Hajradinovic per il reparto di centrocampo, posto in compagnia di Besic e Cimirot. Per l’attacco invece non mancherà un gioiello (e nome caldo del calciomercato italiano) come è Edin Dzeko: con il bomber si faranno poi trovare pronti Visca e Hajrovic, Sono infine maglie consegnate per la difesa a 4, posta di fronte a Sehic (anche se Begovic scalpita dalla panchina): ecco Civic, Kovacevic, Bicackcic e Kolasinac.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): 21 G Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 4 Biraghi; 18 Barella, 8 Jorginho, 11 Zaniolo; 14 Chiesa, 17 Immobile, 10 Insigne All. Mancini

BOSNIA (4-3-3): 12 Sehic; 2 Civic, 18 Kovacevic, 3 Bicakcic, 5 Kolasinac; Besic, 14 Hajradinovic, 13 Cimirot; 12 Visca, 11 Dzeko, 20 Hajrovic All. Bajevic



