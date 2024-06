Probabili formazioni Italia Bosnia/ Quote: Spalletti con difesa a tre e modifiche (amichevole, 9 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA: SPALLETTI CAMBIA

Eccoci alla lettura delle probabili formazioni di Italia Bosnia: come sappiamo si tratta della seconda amichevole che la nostra nazionale gioca in preparazione agli Europei, torniamo in campo dopo il pareggio contro la Turchia e stavolta siamo al Castellani di Empoli, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 9 giugno. È un’Italia ancora in fase di rodaggio: del resto campionato e coppe sono finite da poco e bisogna entrare in una nuova ottica, quella di giocare poche partite ravvicinate per arrivare alla difesa del titolo; possibile che Luciano Spalletti stasera operi qualche modifica rispetto al precedente impegno.

La Bosnia del resto è nazionale diversa rispetto alla Turchia: lo dicono anche i risultati, dopo la storica partecipazione ai Mondiali dieci anni fa i balcanici non hanno più ritrovato quelle sensazioni, recentemente hanno perso contro l’Inghilterra e del resto non ci saranno agli Europei, di conseguenza sarà un altro tipo di test per gli azzurri. Ora andiamo a vedere in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco di Empoli, perché manca sempre meno a questa amichevole che sarà da seguire con attenzione: prendiamoci del tempo per analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Italia Bosnia.

QUOTE E PRONOSTICO ITALIA BOSNIA

Aggiungendo qualche dato alle probabili formazioni di Italia Bosnia possiamo leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico: gli azzurri sono fortemente favoriti come si evince dal valore di 1,27 volte la giocata sul segno 1, per la loro vittoria, mentre già il segno X che identifica il pareggio vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 5,50 volte la posta in palio e il segno 2, su cui puntare per il successo della Bosnia, porta in dote una vincita che equivale a 9,50 volte l’importo che avrete lasciato sul tavolo con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA

LE MODIFICHE DI SPALLETTI

Come detto, Spalletti dovrebbe cambiare in Italia Bosnia: a cominciare dal portiere, perché Gigio Donnarumma potrebbe tornare tra i pali anche se è lecito pensare che Vicario possa in qualche modo scalzarlo anche agli Europei. In difesa si dovrebbe giocare a tre: spazio a Buongiorno in posizione centrale, gli altri due elementi della nostra retroguardia dovrebbero essere Gatti e il tuttofare Calafiori, che con il Bologna ha giocato centrale a quattro o nel suo ruolo naturale di terzino sinistro. A centrocampo sono da verificare le condizioni di Barella che comunque non giocherà; previsto che il regista sia Fagioli dunque schierato dall’inizio per Jorginho, al suo fianco ecco Frattesi per una mediana giovane e che potrebbe stupire. Sulle corsie laterali sono pronti Bellanova e El Shaarawy, uno più difensivo e l’altro che di fatto potrebbe giostrare sulla trequarti accompagnando l’azione di Folorunsho, che a Empoli potrebbe avere una bella occasione. Davanti, con Scamacca titolare, Raspadori può agire come seconda punta anche con libertà di svariare.

LE SCELTE DI BARBAREZ

Da capire invece come Sergej Barbarez intenderà affrontare Italia Bosnia: la nazionale balcanica si dovrebbe piazzare con una sorta di 5-3-2 nel quale Dzeko è destinato a tornare titolare, magari facendo coppia offensiva con Tabakovic e con Sosic che, rispetto all’amichevole di Wembley, prenderebbe il posto di Saric sulla trequarti. In mezzo al campo l’ex Roma Tahirovic è destinato a lasciare il posto a Burnic, così farà anche Gigovic che, nella logica dell’alternanza tra i componenti della rosa, si può accomodare in panchina favorendo l’ingresso di Huseinbasic. In difesa invece il giovane Muharemovic, che ha giocato le ultime stagioni con la Juventus U23, viaggia verso una maglia da titolare; come lui Mujakic e Hadzikadunic cambiando tutta la linea a protezione del portiere Vasilji, che potrebbe dunque essere uno degli unici confermati anche se rischia sulla pressione di Hadzikic. Per quanto riguarda i due terzini, Radeljic e Gazibegovic potrebbero essere nuovamente in campo dal primo minuto per sfidare l’Italia.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BOSNIA: IL TABELLINO

ITALIA (3-4-1-2): G. Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Fagioli, Frattesi, El Shaarawy; Folorunsho; Scamacca, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti

BOSNIA (5-3-2): Vasilij; Radeljic, Hadzikadunic, Mujakic, Muharemovic, Gazibegovic; Burnic, Huseinbasic; Sosic; Dzeko, Tabakovic. Allenatore: Sergej Barbarez











