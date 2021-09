Probabili formazioni Italia Bulgaria/ Diretta tv, azzurri confermati dagli Europei?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BULGARIA: CHI GIOCA A FIRENZE?

Le probabili formazioni di Italia Bulgaria ci parlano del ritorno alle qualificazioni Mondiali 2022: alle ore 20:45 di giovedì 2 settembre siamo all’Artemio Franchi di Firenze per il primo di tre impegni in questa finestra di fine estate. Siamo messi bene con 9 punti nelle prime tre partite; non giochiamo in questo contesto dalla partita contro la Lituania andata in scena a marzo, ma naturalmente la sfida di giovedì sera è speciale perché sarà la prima che gli azzurri affronteranno da campioni d’Europa in carica.

Abbiamo ancora negli occhi le grandi emozioni di Wembley e un titolo che mancava da 53 anni; adesso si riparte con un ideale nuovo ciclo, ma ovviamente Roberto Mancini darà piena fiducia ai ragazzi che gli hanno permesso di trionfare lo scorso luglio, pur avendo allargato il gruppo. Vediamo allora, mentre aspettiamo che si giochi, quali potrebbero essere le scelte dei due CT per la partita, leggendo insieme le probabili formazioni di Italia Bulgaria.

DIRETTA ITALIA BULGARIA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bulgaria viene ovviamente affidata a Rai Uno, il canale “ufficiale” della nostra nazionale: l’appuntamento con la partita delle qualificazioni Mondiali 2022 sarà dunque in chiaro per tutti, e gli appassionati potranno seguire questo match anche in diretta streaming video. Per questa eventualità sarà infatti possibile armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare, senza costi aggiuntivi, il sito o l’app ufficiali di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BULGARIA

LE SCELTE DI MANCINI

Nelle probabili formazioni di Italia Bulgaria, Roberto Mancini dovrebbe puntare sul 4-3-3 che gli ha permesso di vincere gli Europei, e dunque anche con gli stessi uomini: sarà un’ideale passerella per gli eroi di Wembley, dunque salvo sorprese possiamo schierare gli azzurri con Bonucci e Chiellini a protezione di Gigio Donnarumma, poi due esterni che dovrebbero essere Florenzi ed Emerson Palmieri e ancora il consueto centrocampo comandato da Jorginho – in odore di Pallone d’Oro – con Barella e Verratti che rappresenteranno le due mezzali a mettere tanta qualità nel settore nevralgico del campo. Nel tridente offensivo ecco Immobile in qualità di prima punta, poi Federico Chiesa e Lorenzo Insigne come esterni; le possibili alternative sono note e si chiamano Di Lorenzo e Locatelli, Lorenzo Pellegrini e Domenico Berardi; quest’ultimo però è in un momento particolare e dovrebbe partire dalla panchina, così come il capitano della Roma che gli Europei li ha dovuti saltare all’ultimo a causa del riacutizzarsi di un infortunio.

GLI 11 DI PETROV

Per Yasen Petrov è modulo speculare a quello azzurro: in Italia Bulgaria il CT avversario dovrebbe puntare su una difesa con Naumov tra i pali, Petko Hristov e Antov centrali e due laterali bassi che saranno Turitsov e Bozhikov. Chochev, vecchia conoscenza del calcio italiano, avrà in mano le redini della squadra rappresentando il vertice basso del centrocampo; ai suoi lati giocheranno due interni come Ilian Iliev e Kraev, mentre nel reparto avanzato attenzione in particolare a Despodov che dovrebbe partire largo a destra, sull’altro versante ci sarà Yankov mentre la prima punta sarà Atanas Iliev. Anche per quanto riguarda la Bulgaria dobbiamo parlare di alcuni giocatori che potrebbero essere titolari: da Karagaren e Tsvetanov come esterni del tridente ai centravanti Dimitar Iliev e Georgi Minchev, senza ovviamente dimenticarsi di quel Galabinov che domenica scorsa abbiamo visto in gol con la maglia della Reggina, la sua ennesima avventura in Italia.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson P.; Verratti, Jorginho, Barella; F. Chiesa, Immobile, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

BULGARIA (4-3-3): Naumov; Turitsov, Hristov, Antov, Bozhikov; I. Iliev, Chochev, Kraev; Despodov, A. Iliev, Yankov. Allenatore: Yasen Petrov



