Probabili formazioni Italia Estonia U19/ Chi potrebbe giocare?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA U19: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Con le probabili formazioni di Italia Estonia U19 ci avviciniamo alla partita che oggi a mezzogiorno si giocherà per aprire il girone 5 delle qualificazioni agli Europei Under 19 dell’anno prossimo con la Polonia padrona di casa e la Bosnia Erzegovina oltre ad Italia ed Estonia. Sarà l’inizio di un nuovo ciclo, perché in estate ci sono stati gli Europei Under 19 che hanno visto l’Italia eliminata in semifinale, ma adesso ci sono nuovi ragazzi.

Per l’Italia U19 c’è stato anche un cambio di commissario tecnico: Carmine Nunziata ha seguito il suo gruppo che ormai è Under 20 e l’anno prossimo parteciperà ai Mondiali proprio grazie alla semifinale raggiunta, il nuovo c.t. quindi è Alberto Bollini per quanto riguarda l’Under 19. Cerchiamo adesso di dire qualcosa circa le probabili formazioni di Italia Estonia U19 per quanto riguarda gli Azzurrini.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA U19

LE SCELTE DI BOLLINI

Parlando allora delle probabili formazioni di Italia Estonia U19, possiamo ricordare che il c.t. Alberto Bollini ha lavorato inizialmente con 26 giocatori, ridotti poi a 20 domenica quando è stata diramata la lista definitiva dei convocati per le tre partite in Polonia. Gli ultimi esclusi sono il portiere Simone Scaglia – restano solo Nicola Bagnolini e Davide Mastrantonio che si giocheranno il posto -, i difensori Andrea Bozzolan e Filippo Saiani, i centrocampisti Federico Accornero, Lorenzo Ignacchiti e Niccolò Pisilli.

Possiamo anche aggiungere che il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-1-2, o almeno questo era stato utilizzato circa un mese e mezzo fa in un’amichevole disputata a Coverciano contro l’Albania, unica uscita di questo nuovo ciclo per l’Italia U19 dopo gli Europei disputati ancora dai ragazzi che nel frattempo sono passati all’Under 20. Allora in attacco avevamo visto dal primo minuto Hasa trequartista alle spalle di Vignato e Mancini, centrocampo Kumi e Amatucci con Ignacchiti che stavolta non ci sarà, in difesa Missori, Stivanello e Chiarodia più Bozzolan che ora non c’è, infine in porta Mastrantonio.

