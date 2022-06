Diretta Inghilterra Italia U19/ Streaming video Rai, semifinale Europei Under 19

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA U19: AZZURRI SFAVORITI!

Inghilterra Italia U19, diretta dall’arbitro georgiano Goga Kikacheishvili presso lo stadio del National Training Centre di Senec, in Slovacchia, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 28 giugno 2022, come prima semifinale degli Europei Under 19. La diretta di Inghilterra Italia U19 sarà per gli Azzurrini del c.t. Nunziata un esame di altissimo livello. Possiamo dire che un obiettivo è già stato raggiunto: arrivando seconda nel proprio girone, l’Italia U19 è entrata fra le prime quattro Nazionali Under 19 d’Europa e si è qualificata per i Mondiali Under 20 dell’anno prossimo, ma naturalmente adesso sarebbe un peccato fermarsi sul più bello.

Probabili formazioni Francia Israele U19/ Quote, chi gioca la semifinale?

Inoltre, l’Italia U19 nell’ultima giornata della fase a gironi ha perso male contro la Francia e ora è attesa da un altro esame con una big come l’Inghilterra per capire quale sia davvero il nostro livello. Di certo sarà una partita affascinante, come d’altronde è giusto che sia in una semifinale europea: da secondi del nostro girone incrociamo la vincitrice dell’altro gruppo, che è appunto l’Inghilterra, capace fin qui di un cammino perfetto con tre vittorie in altrettante partite giocate. L’attesa è grande, che cosa succederà nella diretta di Inghilterra Italia U19?

Probabili formazioni Inghilterra Italia U19/ Quote: le mosse del ct Nunziata

DIRETTA INGHILTERRA ITALIA U19 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Italia U19 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Questo significa che sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO INGHILTERRA ITALIA U19 SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA ITALIA U19

Vediamo naturalmente anche quali potrebbero essere le probabili formazioni di Inghilterra Italia U19. Il c.t. inglese Ian Foster dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 3-4-3: Sharman-Lowe in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Quansah, Edwards e Humphreys; linea a quattro invece a centrocampo con Oyegoke, Scott, Chukwuemeka e Chambers da destra a sinistra; infine, i titolari nel tridente offensivo britannico potrebbero essere Iling a destra, Delap come centravanti e Devine ala sinistra.

Probabili formazioni Italia Francia U19/ Sarà rivoluzione azzurra contro i Bleus?

Carmine Nunziata potrebbe invece scegliere il modulo 4-3-1-2 per gli Azzurrini. In porta il titolare potrebbe essere Zacchi; davanti a lui, la difesa a quattro composta da Turicchia, Stivanello, Coppola e Fontanarosa da destra a sinistra; ecco poi Terracciano, Degli Innocenti e Fazzini nel terzetto di centrocampo, Baldanzi come trequartista e infine la coppia d’attacco che potrebbe vedere titolari Volpato e Ambrosino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Inghilterra Italia U19 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i giovani inglesi, che formalmente giocano in casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,60 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Italia U19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA