Probabili formazioni Italia Finlandia Under 19/ Nunziata va sul sicuro!

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FINLANDIA UNDER 19: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Italia Finlandia Under 19 ci accompagnano verso la partita che oggi pomeriggio la nostra Nazionale Under 19 allenata dal commissario tecnico Carmine Nunziata giocherà contro i pari età della Finlandia, che è padrona di casa del quadrangolare valido per la seconda fase delle qualificazioni agli Europei Under 19. Si gioca presso il Myyrmäki Stadium di Vantaa ma, nonostante il fattore campo avverso, l’Italia U19 potrebbe partire favorita.

Arriviamo dal pareggio contro la Germania nella prima partita, un 2-2 tra le due formazioni che sulla carta potrebbero essere le più quotate. Quella contro la Finlandia è invece una partita da vincere, vedremo se Nunziata punterà su chi ha già fatto bene contro i tedeschi o se sceglierà qualche giocatore più fresco: andiamo allora a scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di Italia Finlandia Under 19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FINLANDIA UNDER 19

LE SCELTE DI NUNZIATA

Per presentare le probabili formazioni di Italia Finlandia Under 19, dobbiamo partire naturalmente dalle scelte già fatte dal commissario tecnico Carmine Nunziata nella precedente partita contro la Germania, che ha dato indicazioni molto positive per gli Azzurrini. Di conseguenza, salvo necessità dettate ad esempio dalla stanchezza oppure da qualche acciacco, potremmo dare fiducia ancora agli stessi titolari, schierati secondo il modulo 4-3-3.

In porta allora ci aspettiamo di rivedere Deslanches; davanti a lui la difesa a quattro composta da Mulazzi come terzino destro, i due centrali Coppola e Scalvini (il volto più noto di questa Under 19) ed infine Turicchia come terzino sinistro; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere di nuovo Fabbian, Faticanti e Giovane; infine nel tridente d’attacco ipotizziamo titolari Gnonto, Miretti prima punta e Ambrosino.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FINLANDIA UNDER 19

ITALIA (4-3-3): Deslanches; Mulazzi, Coppola, Scalvini, Turicchia; Fabbian, Faticanti, Giovane; Gnonto, Miretti, Ambrosino. All. Nunziata.











