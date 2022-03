Diretta Italia Germania U19/ Streaming video tv: via alla fase Elite (qualificazioni)

DIRETTA ITALIA GERMANIA U19: INIZIA LA FASE ELITE!

Italia Germania U19, che sarà diretta dall’arbitro portoghese Luis Godinho, si gioca alle ore 11:30 di mercoledì 23 marzo presso il Myrrmäki Stadium di Vantaa, in Finlandia: la partita è valida per la prima giornata nel gruppo della fase Elite, per le qualificazioni agli Europei Under 19 2022. Si entra dunque nel momento cruciale di questo percorso: gli azzurrini hanno superato brillantemente il loro primo girone, vincendo tre partite su tre lo scorso ottobre, e adesso nell’identico lasso di tempo affronteranno i tedeschi, i padroni di casa finlandesi e il Belgio in un gruppo solo la prima passerà il turno.

Dunque si procede spediti verso la qualificazione alla fase finale: i ragazzi di Carmine Nunziata sono pronti, come detto hanno giocato tre ottime partite nella prima parte del cammino e adesso sanno che l’asticella inevitabilmente si alza, ma anche che hanno tutte le possibilità di condurre in porto l’impegno. Dunque, prima che la diretta di Italia Germania U19 ci faccia compagnia, proviamo a valutare in che modo il nostro Commissario Tecnico potrebbe schierare in campo gli undici giocatori che partiranno titolari a Vantaa, leggendo insieme una breve analisi delle probabili formazioni di questa delicatissima partita.

DIRETTA ITALIA GERMANIA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Italia Germania U19: la partita valida per la prima giornata della fase Elite nelle qualificazioni agli Europei non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, né sarà a disposizione un servizio di diretta di Italia Germania U19 in streaming video. Per avere le informazioni utili sul match potrete comunque consultare, liberamente, i vari canali forniti dalla Federcalcio azzurra: il sito ufficiale e i relativi account presenti sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U19

Studiando allora le possibili mosse di Nunziata perla diretta Italia Germania U19, diciamo innanzitutto che il modulo utilizzato sarà il 4-3-1-2 che è ormai marchio di fabbrica di questa nazionale giovanile. Il portiere sarà Desplanches, davanti a lui avremo una difesa nella quale i due centrali potrebbero essere Diego Coppola e Scalvini (o Fontanarosa) con Mulazzi favorito su Turicchia a destra – un ballottaggio tutto bianconero – e Zanotti, o lo stesso Turicchia, che potrebbe essere dirottato sull’altra corsia in assenza di Sandon.

In mezzo al campo avremo ovviamente la presenza di Miretti (reduce dall’esordio in Serie A, dopo quello in Champions League), e con lui ci sarà quasi certamente Casadei; per la terza maglia dovrebbe uscire dal mazzo ancora una volta Fabbian, titolare e a segno nell’ultima partita che l’Italia U19 ha vinto nel primo girone di qualificazione agli Europei, contro l’Islanda. Alle spalle degli attaccanti verrà confermato Tommaso Baldanzi, mentre Gnonto e uno tra Ambrosino e Nasti formeranno il tandem offensivo.

