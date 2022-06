Probabili formazioni Italia Germania/ Quote, tornano i big azzurri (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA: CHI GIOCA A BOLOGNA?

Le probabili formazioni di Italia Germania ci introducono all’esordio della nostra nazionale nella Nations League 2022-2023: archiviata (molto male) la Finalissima di Wembley contro l’Argentina, gli azzurri aprono alle ore 20:45 di sabato 4 giugno il loro cammino nel torneo che lo scorso ottobre li ha visti chiudere al terzo posto, con la Spagna che ha posto fine alla striscia record di imbattibilità e, idealmente per quanto purtroppo si è visto dopo, ha aperto una sorta di crepa che si è allargata fino ad escluderci dal Mondiale per la seconda volta consecutiva, una delusione tremenda.

A Bologna dunque viene inaugurata una Nations League che per noi, ma anche per la nuova Germania di Hans-Dieter Flick, può essere vista come una sorta di preparazione ai grandi tornei: la competizione pensata dalla Uefa al momento è ancora questo, almeno per le nazionali “big”, il che non significa snobbarla ma nemmeno trattarla come il principale obiettivo. La partita di questa sera comunque fa storia a sé, ed è giusto così: vedremo allora quali saranno le scelte da parte dei due CT per il Dall’Ara, noi possiamo cominciare a parlarne leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Italia Germania.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggendo le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Italia Germania, scopriamo quanto segue: il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto, l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che corrisponde a 3,35 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare – con questo bookmaker – una cifra equivalente a 2,65 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA

I DUBBI DI MANCINI

Roberto Mancini affronterà Italia Germania con il 4-3-3, ma poi resta da capire chi scenderà effettivamente in campo. A oggi possiamo ipotizzare che tornino tanti dei titolari rispetto a mercoledì sera: la difesa sarà di fatto invariata se non per Chiellini (che ha salutato) sostituito da Acerbi, poi rivedremo Gigio Donnarumma, Di Lorenzo e Bonucci con Emerson Palmieri insidiato da Spinazzola, che a sinistra sarebbe il titolare con una condizione al 100%. A centrocampo ci saranno sempre Jorginho e Barella, il terzo elemento uscirà dal ballottaggio a tre tra Verratti (che resta favorito), Locatelli e Lorenzo Pellegrini; poi il tridente offensivo, nel quale come sappiamo manca Immobile che ha vinto per la quarta volta il titolo di capocannoniere di Serie A. Al posto del bomber della Lazio potrebbe giocare Scamacca, forse destinato a essere il titolare del futuro nell’Italia; ai suoi lati dovremmo vedere Domenico Berardi e Lorenzo Insigne, aspettando come sempre Federico Chiesa che però rientrerà soltanto in autunno.

LE SCELTE DI FLICK

Anche Flick naturalmente ha l’imbarazzo della scelta per Italia Germania: come sempre (lo faceva anche Loew) il CT tedesco ha convocato tanti centrocampisti e attaccanti senza distinguerne i due ruoli, a farne le spese sono i difensori che non sono tantissimi. Kehrer e Raum si dovrebbero allargare sulle fasce giocando come terzini, in mezzo quasi scontata la presenza di Rudiger e dunque dovremmo avere un testa a testa tra Klostermann e Sule per la maglia di secondo centrale a protezione di Neuer. A centrocampo poi possono giocare in tanti, così come sulla trequarti: Flick è tentato dal proporre la coppia d’oro Kimmich-Goretzka che ha fatto le sue fortune al Bayern, ma così resterebbe fuori Gundogan che ha deciso la Premier League e dunque un posto dovrebbe averlo. Davanti ci basiamo sulle scelte dell’ultima partita della Germania, quella contro l’Olanda: se così fosse dovremmo vedere Havertz ad agire come riferimento sulla trequarti, con Thomas Muller e Gnabry invece larghi; da prima punta ci sarebbe Werner, che nel Chelsea si è spesso defilato facendo qualche passo indietro ma resta comunque letale quando può giocare come centravanti.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA GERMANIA

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson P.; Barella, Jorginho, Verratti; D. Berardi, Scamacca, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Rudiger, Klostermann, Raum; Kimmich, Gundogan; T. Muller, Havertz, Gnabry; Werner. Allenatore: Hans-Dieter Flick











