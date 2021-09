Probabili formazioni Italia Lituania/ Quote, solo titolari per Razanauskas al Mapei

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LITUANIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Italia Lituania, bollente sfida per il girone C alle Qualificazioni ai mondiali del 2022, in programma questa sera alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse del ct Mancini per questo nuovo banco di prova: dopo i deludenti pareggi con Bulgaria e Svizzera, la nostra nazionale ha bisogno di una sonante vittoria per non andare in affanno nel suo cammino di qualificazione ai prossimi mondiali: per farlo non escludiamo che pure il ct possa operare ampi cambiamenti nel suo 11 di partenza, inserendo forze più fresche.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Olanda a valanga

Non può invece prescindere dai solito titolari il ct Ivanauskas, che pure anche oggi sarà sostituito in panchina dal vice Razanauskas (trovandosi egli stesso in isolamento perchè positivo al coronavirus): dopo le sconfitte patite contro Irlanda del Nord e Bulgaria saranno ben poche le novità che la Lituania ci presenterà oggi. Vediamo allora quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Italia Lituania.

Diretta/ Francia Finlandia (risultato finale 2-0): transalpini con un piede in Qatar

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match per il girone C delle qualificazioni ai Mondiali 2022 non esitiamo a concedere agli azzurri il favore del pronostico: e i principali portali d scommesse ci danno ragione. Guardando alle quote dell’1×2 dell’incontro su Eurobet, ecco che oggi la vittoria dell’Italia è stata data a 1.05, contro il più alto 35.00 segnato per il successo della Lituania: il pareggio è stato quotato a 12.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LITUANIA

LE MOSSE DI MANCINI

Come accennato prima, è assai probabile che oggi il ct Mancini cambi un po’ le carte in tavola, nella speranza che i più giovani riescono a sbloccare questa volta il risultato. Ecco che allora già in attacco potrebbe essere riposo per Insigne e Immobile ma non per Chiesa, che dunque sarà in campo dal primo minuto, con tutta probabilità al fianco di Raspadori e uno tra Zaniolo e Kean. L’attaccante giallorosso pure potrebbe trovare spazio a centrocampo, dove però vi sarà concorrenza con Sensi: Locatelli sarà in cabina di regia e Pessina si farà avanti per completare lo schieramento titolare.

Lorenzo Insigne lascia ritiro Nazionale/ Il motivo: “A Napoli per problemi personali”

Novità anche in difesa: uno tra Chiellini e Bonucci o anche entrambi i difensori della Juventus potrebbero spostarsi in panchina: vi sarebbe così spazio per Acerbi e Bastoni al centro del reparto, mentre toccherà a Di Lorenzo e Biraghi occupare lo spazio vuoto sull’esterno dello schieramento. Da valutare anche il ballottaggio Sirigu-Donnarumma tra i pali.

LE SCELTE DI RAZANAUSKAS

Per le probabili formazioni di Italia Lituania, il vice ct Razanauskas non può certo fare a meno del solito 11 titolare: resta da vedere se il tecnico schiererà o suoi con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1. Ipotizzando il primo modulo ecco che allora vedremo anche questa sera il capitano Setkus tra i pali e in difesa pure si faranno avanti dal primo minuto Lasickas e Baravykas, schierati sull’esterno, come i centrali Utkus e Satkus, riconfermati dopo la sfida con la Bulgaria.

Per il centrocampo rimane imprescindibile un giocatore come Megelaitis, ancora in cabina di regia: Slivka e Kazlauskas dovrebbero essere i giocatori titolari al suo fianco, ma non scordiamoci di Simkus e Uzela e Verbickas che pure scalpitano in panchina i cerca di spazio. Infine per l’attacco punto di riferimento sarà l’attaccante del Piacenza Dubickas, che verrà accompagnato dal primo minuto da Cernych e Novikovas: Jankauskas sarà comunque alternativa valida dalla panchina.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Pessina, Locatelli, Zaniolo; Chiesa, Raspadori, Kean. All. Mancini

LITUANIA (4-3-3): Setkus; Lasickas, Utkus, Satkus, Baravykas; Slivka, Megelaitis, Kazlauskas; Cernych, Dubickas, Novikovas. All. Razanauskas



© RIPRODUZIONE RISERVATA