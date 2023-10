PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA/ Quote: chi giocherà sulle fasce? (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA: REBUS FASCE

Un settore molto interessante delle probabili formazioni di Italia Malta è quello relativo ai terzini, anche se va detto che la condizione non al top di Giovanni Di Lorenzo (comunque tornato negli ultimi giorni ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo) potrebbe dare a Matteo Darmian qualche vantaggio per quanto riguarda il posto da terzino destro. D’altronde bisogna anche tenere conto del fatto che martedì sera ci sarà l’Inghilterra a Wembley, quindi la rotazione potrebbe essere un obbligo, come Darmian sa benissimo anche all’Inter, soprattutto da quando è arrivato Benjamin Pavard.

A proposito di nerazzurri, a sinistra il posto sembra essere conteso da due giocatori che sono cresciuti proprio nel vivaio dell’Inter, anche se Federico Dimarco è diventato una colonna dei nerazzurri, mentre Cristiano Biraghi ha trovato il suo ambiente alla Fiorentina. Oggi a Bari potrebbe essere favorito proprio Biraghi, ma naturalmente bisognerà seguire i ragionamenti del c.t. Luciano Spalletti sulla totalità delle due partite. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Italia Malta ci presentano la partita che in panchina sarà un derby italiano fra Luciano Spalletti e Michele Marcolini stasera allo stadio San Nicola di Bari, in teoria l’ostacolo più semplice per gli Azzurri nel girone di qualificazione per gli Europei 2024. Abbiamo già vinto per 0-2 all’andata a Malta nel mese di marzo scorso con Roberto Mancini, adesso ovviamente Luciano Spalletti ha il dovere di vincere a sua volta per rafforzare il secondo posto in classifica prima di partite ben più impegnative in questo girone ancora in bilico, a cominciare da martedì a Wembley contro l’Inghilterra.

A settembre il nuovo corso era cominciato con un pareggio in Macedonia del Nord e con la fondamentale vittoria contro l’Ucraina a San Siro, ma la qualificazione è ancora tutta da conquistare ed è facile capire che 3 punti nell’impegno casalingo contro il fanalino di coda Malta sono un obbligo se non vogliamo metterci davvero a rischio, da campioni d’Europa in carica sarebbe un flop terrificante. Tutto questo premesso, adesso analizziamo quindi le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Italia Malta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo alle quote per il pronostico su Italia Malta offerte dall’agenzia Snai, comprensibilmente a senso unico. Il segno 1 parte nettamente favorito ed è quotato a 1,03, mentre poi si sale già a quota 14 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi a Bari dovesse vincere Malta.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Italia Malta deve tenere conto di numerose variabili, fra cui alcuni acciacchi e pure l’impegno successivo in Inghilterra, ben più impegnativo. Come modulo base prendiamo il 4-3-3, ma con tanti dubbi circa i nomi dei titolari: in porta indichiamo Donnarumma; in difesa ecco Darmian, Mancini, Bastoni e Biraghi, ma vi sono altre candidature valide, da Gatti nella coppia centrale a Di Lorenzo e Dimarco per quanto riguarda i due terzini; bisogna scegliere una formazione valida ma anche con un occhio a Wembley, a centrocampo pensiamo a Frattesi, Cristante e Bonaventura come titolari; infine, in attacco tutti giocatori (attuali o ex) passati dal Sassuolo, con Berardi ala destra, Scamacca centravanti e Raspadori a sinistra.

LE MOSSE DI MARCOLINI

Per quanto riguarda gli ospiti, le probabili formazioni di Italia Malta vedono il c.t. Michele Marcolini (sarà un match naturalmente speciale per lui) intenzionato a schierare il modulo 3-4-3, con questi possibili undici titolari: Bonello in porta; davanti a lui, la difesa a tre formata da Apap, Borg e Attard; a centrocampo ecco invece la linea a quattro composta da J. Mbong, Yankam, Guillaumier e N. Muscat; infine, ecco il tridente offensivo con Nwoko, Satariano e Jones come possibili titolari.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Bonaventura; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Spalletti.

MALTA (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat; Nwoko, Satariano, Jones. All. Marcolini.











