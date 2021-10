Probabili formazioni Italia Spagna/ Diretta tv, Chiesa centravanti? (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA: CHI GIOCA IN NATIONS LEAGUE?

Con le probabili formazioni di Italia Spagna ci avviciniamo alla semifinale di Nations League 2021: mercoledì 6 ottobre appuntamento a San Siro per quella che nel frattempo è diventata la riedizione della semifinale degli Europei, che gli azzurri avevano superato ai calci di rigore procedendo verso un fantastico titolo. Sono passati circa tre mesi da allora, ma chiaramente le premesse sono le stesse: una grande partita, anche se per il momento la Nations League non ha lo status di un campionato europeo (e probabilmente mai lo avrà).

Italia Spagna però è una partita che entrambi i CT tengono a vincere, Roberto Mancini per proseguire uno splendido periodo e allungare la striscia record e Luis Enrique, chiaramente, per vendicare quella bruciante eliminazione e, come già detto, provare a fermare il nostro cammino. Vedremo dunque quello che succederà sul terreno di gioco, ma siamo ancora alla vigilia della partita e dunque, aspettando che si giochi, facciamo ora le nostre consuete valutazioni sulle scelte che potrebbero essere operate, leggendo insieme le probabili formazioni di Italia Spagna.

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

Naturalmente la diretta tv di Italia Spagna sarà garantita da Rai Uno: la televisione di stato copre qualunque partita della nostra nazionale, di conseguenza l’appuntamento con la semifinale di Nations League sarà in chiaro per tutti, con la possibilità – senza costi aggiuntivi – di seguire la partita anche tramite il servizio di diretta streaming video. In questo caso dovrete visitare il sito ufficiale della Rai (Rai Play) o installare la relativa app sui vostri dispositivi mobili.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA

LE SCELTE DI MANCINI

Sarà chiaramente un 4-3-3 quello di Mancini per Italia Spagna: la formazione degli azzurri dovrebbe essere molto simile a quella che ha vinto gli Europei, ma probabilmente ci sarà qualche modifica. Non in difesa, dove Di Lorenzo e Emerson Palmieri sono favoriti per fare i terzini con Bonucci e Chiellini a protezione di Gigio Donnarumma; magari a centrocampo, perchè Lorenzo Pellegrini attraversa uno straordinario periodo di forma e dunque può sottrarre la maglia a una delle mezzali (tatticamente saremmo portati a dire Barella) e anche Locatelli può certamente sperare.

In vantaggio resta comunque il trio formato da Barella, Jorginho e Verratti; da valutare ovviamente quando arriverà mercoledì sera, intanto in attacco mancherà sicuramente Immobile e allora Mancini se la giocherà con il centravanti tattico, che potrebbe essere Federico Chiesa con l’inserimento di Domenico Berardi a destra. A sinistra è confermato Lorenzo Insigne, attenzione però alle candidature di Kean e soprattutto Bernardeschi: uno dei due potrebbe essere titolare nella semifinale di Nations League.

GLI 11 DI LUIS ENRIQUE

In Italia Spagna Luis Enrique deve fare a meno di alcuni giocatori: spiccano le assenze di Pedri e Morata, oltre ovviamente a quella di Sergio Ramos. In porta, il CT della Roja dovrebbe nuovamente puntare su Unai Simon, già titolare agli Europei; sulle corsie laterali in difesa dovremmo vedere Azpilicueta e Marcos Alonso, una delle principali novità dei nostri avversari, in mezzo invece sicuro del posto Laporte e dunque si apre il solito ballottaggio Eric Garcia-Pau Torres, con il primo che nonostante le difficoltà del Barcellona dà comunque la sensazione di essere favorito.

In mezzo al campo c’è sempre Sergio Busquets a fare da perno; con lui quasi certa la presenza di Koke, mentre l’altra mezzala potrebbe essere a sorpresa il baby Gavi – ma comunque Rodri e Mikel Merino hanno un passo di vantaggio, soprattutto il primo che permetterebbe maggiore qualità nel palleggio. Davanti, Ferran Torres o Oyarzabal saranno schierati da finto centravanti come già accaduto agli Europei; l’altro potrebbe benissimo essere l’esterno titolare, sull’altra corsia invece spunta la candidatura di Yeremi Pino anche se tecnicamente il favorito è Sarabia, che dunque dovrebbe avere la maglia da titolare.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson P.; Barella, Jorginho, Verratti; D. Berardi, F. Chiesa, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso; Rodri, Sergio Busquets, Koke; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. Allenatore: Luis Enrique



