Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Diretta tv: tornano De Ligt e Dybala

Juventus Atalanta si giocherà domani sera alle ore 21.45, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita al big-match della 32^ giornata di Serie A. La squadra più forte del campionato sfida quella più bella: potremmo sintetizzare così quella che è anche una sfida scudetto, perché se la Dea di Gian Piero Gasperini dovesse espugnare lo Stadium si potrebbero aprire orizzonti imprevedibili e gli uomini di Maurizio Sarri si ritroverebbero a gestire una situazione non facile. Per tutti questi motivi è molto interessante scoprire quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Juventus Atalanta: dopo la sconfitta dei campioni d’Italia a San Siro i giochi potrebbero riaprirsi e i nerazzurri, giunti contro la Sampdoria alla nona vittoria consecutiva, sognano la doppia cifra che ci regalerebbe poi un finale di campionato davvero esplosivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Atalanta sarà disponibile sul canale DAZN 1, numero 209 del decoder di Sky per gli abbonati alla televisione satellitare che abbiano attivato questa opzione. Altrimenti, la visione di Juventus Atalanta sarà riservata a chi abbia sottoscritto un abbonamento con DAZN, che potrà usufruire del servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione apposita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure tramite una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Atalanta, da parte di Maurizio Sarri non ci attendiamo rivoluzioni nonostante la sconfitta subita sul campo del Milan. Certo, rientrano dalle squalifiche De Ligt e Dybala e saranno dunque loro le principali novità. In difesa rivedremo la coppia De Ligt-Bonucci davanti a Szczesny che a sua volta rientra fra i pali, con Cuadrado favorito a destra e Alex Sandro a sinistra come terzini e Danilo prima alternativa per entrambi. A centrocampo non dovrebbe cambiare nulla rispetto ai titolari di San Siro, dunque con Pjanic in cabina di regia affiancato da Bentancur e da un Rabiot in crescita, non solo per il gran gol segnato al Meazza. In attacco, detto che naturalmente Cristiano Ronaldo appare intoccabile, ecco che al suo fianco rivedremo Dybala e di conseguenza Higuain andrà in panchina, mentre per la terza maglia a disposizione nel tridente Bernardeschi è ancora favorito su Douglas Costa.

LE MOSSE DI GASPERINI

Sulla sponda nerazzurra, le probabili formazioni di Juventus Atalanta ci dicono che Palomino rientra da un turno di squalifica e di conseguenza dovremmo vederlo titolare al fianco di Toloi e Djimsiti nella retroguardia a tre davanti al portiere Gollini, dunque stavolta la panchina dovrebbe toccare a Caldara. Gian Piero Gasperini si dovrebbe affidare alla formazione tipo, anche se all’Atalanta tutti sanno quello che devono fare: in mediana comunque ci aspettiamo la coppia più “classica”, cioè De Roon-Freuler, con Gosens sicuro titolare a sinistra e ballottaggio fra Hateboer e Castagne invece come esterno destro. Proseguendo con la formazione più classica, avremmo poi sulla trequarti Ilicic e Gomez, ma lo sloveno che è ancora in rodaggio potrebbe essere insidiato da Pasalic oppure da Malinovskyi per affiancare il Papu in appoggio a Duvan Zapata, con Muriel alternativa di lusso dalla panchina (già 10 gol da subentrato in questo campionato).

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Khedira, Demiral.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.



