Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Quote: pochi dubbi per Gasperini

Juventus Atalanta si gioca stasera alle ore 21.45: le due formazioni sono attese in campo all’Allianz Stadium per il big-match della 32^ giornata di Serie A. Nessuno si sorprende più che l’Atalanta sia protagonista di una sfida decisiva, ma attenzione perché in ballo potrebbe esserci lo scudetto. Nel turno infrasettimanale, mentre Gian Piero Gasperini arrivava a quota nove vittorie consecutive contro la Sampdoria, la Juventus di Maurizio Sarri si faceva clamorosamente battere in rimonta contro il Milan e così la pratica scudetto non è ancora chiusa per la Vecchia Signora, che adesso avrà anzi una bella gatta da pelare ocntro la Dea, a giudizio di molti la migliore squadra del nostro campionato. Tutto questo premesso, è facile capire perché sia molto interessante scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Atalanta: i campioni d’Italia potrebbero chiudere i giochi, ma attenzione alle sorprese perché i bergamaschi sono pronti a scrivere un altro capitolo della loro scalata verso la gloria.

PRONOSTICO E QUOTE

Che Juventus Atalanta sia una sfida molto incerta lo dimostrano anche le quote offerte sull’esito della partita dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è quotato a 2,10, ma il segno 2 non è poi così lontano, essendo infatti quotato a 3,35. Infine, l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe il pareggio, perché il segno X varrebbe 3,60 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Atalanta, mister Maurizio Sarri dopo la sconfitta sul campo del Milan ritrova De Ligt e Dybala: saranno dunque loro le principali novità fra i titolari bianconeri per questa sera. In difesa rivedremo la coppia De Ligt-Bonucci davanti a Szczesny che a sua volta rientra fra i pali dopo avere reso spazio al record di Gigi Buffon, mentre sulle fasce abbiamo Cuadrado favorito a destra e Alex Sandro a sinistra, con Danilo prima alternativa per entrambi. A centrocampo non dovrebbe cambiare nulla rispetto ai titolari di San Siro, dunque ci aspettiamo Pjanic in cabina di regia affiancato da Bentancur e da un Rabiot in crescita, come indica il gran gol segnato al Meazza. In attacco naturalmente Cristiano Ronaldo appare intoccabile, così come il rientrante Dybala: di conseguenza Higuain andrà in panchina, mentre per la terza maglia a disposizione nel tridente Bernardeschi è di nuovo favorito su Douglas Costa.

LE MOSSE DI GASPERINI

Sulla sponda nerazzurra, le probabili formazioni di Juventus Atalanta vedono Gian Piero Gasperini intenzionato naturalmente a schierare la migliore versione della Dea, quella delle grandi serate anche di Champions League. Palomino rientra da un turno di squalifica e di conseguenza sarà titolare al fianco di Toloi e Djimsiti nella retroguardia a tre davanti al portiere Gollini, mandando in panchina Caldara. Formazione tipo anche in mediana, dove ci aspettiamo la coppia più “classica”, cioè De Roon-Freuler, con Gosens sicuro titolare a sinistra e ballottaggio ancora aperto fra Hateboer e Castagne invece come esterno destro. Proseguendo con la formazione più classica, avremmo poi sulla trequarti Ilicic e Gomez, ma lo sloveno è ancora in rodaggio dopo i recenti acciacchi e allora ecco Pasalic oppure Malinovskyi validissime alternative per affiancare il Papu in appoggio a Duvan Zapata, che ha il connazionale Muriel alternativa di lusso dalla panchina, forte di 10 gol segnati da subentrato in questo campionato.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Khedira, Demiral.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.



