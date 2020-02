Probabili formazioni Juventus Brescia/ Diretta tv: Dybala dietro le punte? (Serie A)

Juventus Brescia, di cui analizziamo le probabili formazioni, è una partita che rientra nel programma della 24^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: si gioca alle ore 15:00 di domenica 16 febbraio e per i bianconeri si tratta di un appuntamento che arriva pochi giorni dopo la semifinale di andata in Coppa Italia. Il periodo che si apre sarà determinante anche per il futuro di Maurizio Sarri che, reduce da due trasferte consecutive in cui ha perso, si è fatto riagganciare dall’Inter e visto avvicinarsi la Lazio ad un solo punto; tra poco tornerà anche la Champions League e dunque i campioni d’Italia non possono più sbagliare. Così anche il Brescia, che ha salutato l’esordio di Diego Lopez in panchina con un pareggio contro l’Udinese; risultato beffardo perchè i friulani hanno segnato in pieno recupero, e classifica di Serie A che continua a essere molto complessa. Vedremo allora quello che succederà in campo, ma intanto come detto possiamo andare a valutare quali siano le possibili scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Brescia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Brescia sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare, nello specifico dal canale Sky Sport Serie A che trovate al numero 202 del decoder; gli abbonati potranno ovviamente seguire la partita di campionato anche in diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BRESCIA

LE SCELTE DI SARRI

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Brescia, va detto che Sarri ha problemi con gli infortunati: si è fermato ancora Douglas Costa e Bernardeschi non è al top, dunque nel reparto avanzato dovrebbe essere ripristinato il 4-3-1-2 con i tre big in campo contemporaneamente, e dunque Dybala alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo. A centrocampo la coperta rimane corta e il ballottaggio riguarda i due francesi Rabiot e Matuidi (con la conferma di Bentancur e Pjanic) a meno che l’allenatore non decida di portare Ramsey a giocare in un ruolo, quello di mezzala, in cui può eventualmente esprimersi al meglio. Poche le sorprese che riguardano la difesa: Bonucci e De Ligt tornano a formare la coppia centrale aspettando il ritorno di Chiellini, Cuadrado e Alex Sandro partono favoriti per occupare le corsie laterali. In porta dovremmo vedere Buffon pronto finalmente a battere il record di presenze in Serie A.

LE MOSSE DI LOPEZ

Diego Lopez ritrova Torregrossa che ha scontato il turno di squalifica, dunque sarà lui a giocare come sparring partner di Balotelli in attacco; un passo indietro Spalek che parte in vantaggio su Ayé (in lizza anche come seconda punta), il tecnico uruguaiano ha tutta la rosa a disposizione e sembra intenzionato a non modificare lo schema con cui già Eugenio Corini giocava. Dunque sarà un 4-3-1-2, con una mediana nella quale il ballottaggio aperto è quello tra Dessena (favorito) e Birkir Bjarnason, senza dimenticarsi dell’ex Romulo che però sembra poter dire maggiormente la sua come trequartista; Tonali naturalmente sarà in cabina di regia e Dimitri Bisoli giocherà come interno sul centrodestra. In difesa la coppia centrale è quella classica, formata da un Cistana in grande crescita e dal solido venezuelano Chancellor; a destra giocherà sicuramente Sabelli, a sinistra Mateju insidia la titolarità di Martella. Il portiere sarà Joronen che, salvo qualche partita, è sempre stato l’indiscusso titolare nel corso di questa stagione del Brescia.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Coccolo, Rugani, De Sciglio, Matuidi, Bernardeschi, Ramsey, Olivieri

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Demiral, Chiellini, Khedira, Douglas Costa

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; D. Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Balotelli

A disposizione: Alfonso, Mangraviti, Gastaldello, Mateju, Ndoj, M. Viviani, B. Bjarnason, Zmrhal, Romulo, Skrabb, Al. Donnarumma, Ayé

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: –

Indisponibili: –



