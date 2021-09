Probabili formazioni Juventus Chelsea/ Quote. Tuchel punta ancora su Mendy tra i pali

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHELSEA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Juventus Chelsea, bella sfida per il secondo turno dei gironi di Champions league che pure si accenderà questa sera alle ore 21.00 tra le mura dell’Allianz Stadium. Siamo ben curiosi di scoprire le mosse di Tuchel come ovviamente di Allegri per quello che già si annuncia un match moto importante per le sorti del gruppo H: i bianconeri come i Blues sono certo tra i primi indiziati nel passaggio del turno e vincere oggi potrebbe già aiutare a definire le gerarchie finali.

Pare dunque sfida delicata, a cui però la Vecchia Signor approda con parecchi grattacapi: un avvio di stagione non eccezionale e alcuni infortuni di peso (come quelli di Dybala e Morata, arrivati solo in questo giorni dopo la sfida con la Sampdoria) stanno condizionando l’umore a Vinovo: non così per il Chelsea, che pur di ritorno dal KO con il City nell’ultima di campionato, complessivamente vantano un’ottima condizione. Vedremo che accadrà in campo: prima però vediamo quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Chelsea.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida della Champions league, purtroppo il pronostico non pare sorridere ai bianconeri, pur oggi padroni di casa. Stando alle quote date dalla Snai, per l’1×2 del match del girone H vediamo che oggi il successo della Juventus è stato dato a 4.00, contro il più basso 1.92 segnato per la vittoria del Chelsea: il pareggio vale 3.40 la posta.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHELSEA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Juventus e Chelsea pesano e non poco le assenze di Dybala e Morata: a chi dunque oggi affidare le chiavi dell’attacco? Le mosse di Allegri sono obbligate e nel 4-4-2 questa sera dovremmo avere dal primo minuto Kean e Kulusevski in avanti. Alle loro spalle pure a supporto non dovrebbero mancare il ristabilito Chiesa e Cuadrado in corsia, mette al centro avremo ancora Bentancur e Locatelli. In difesa pochi dubbi con la riconferma di Bonucci (fresco di gol) in coppia con De Ligt, mentre Alex Sandro e Danilo saranno in corsia: dopo il riposo torna tra i pali Wojciech Szczesny.

LE SCELTE DI TUCHEL

Per le probabili formazioni di Juventus Chelsea immaginiamo per i Blues il 3-5-2, dove pure sarà conferma dal primo minuto per Werner e Lukaku, anche se questi sono stati titolari solo pochi giorni fa in Premier league. Alle loro spalle dovrebbero poi farsi avanti dal primo minuto Azilpicueta e Alonso per l’esterno del reparto a centrocampo, mentre al centro ecco pronti dal primo minuto Kovacic, Jorghino e Kane, anche de alla panchina non mancano soluzioni differenti, con Niguez e Loftus Cheek ad esempio. Anche in difesa sono possibili variazioni sul tema: pure Tuchel dovrebbe partire col terzetto titolare e dunque Christensen, Thiago Silva e Rudiger. Tra i pali riavremo Mendy, anche se Kepa è valida alternativa.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski. All. Allegri.

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante, Alonso; Werner, Lukaku. All. Tuchel.



