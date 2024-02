Probabili formazioni Juventus Frosinone/ Diretta tv: Yildiz oppure Chiesa? (Serie A, 24 febbraio 2024)

Le probabili formazioni di Juventus Frosinone ci presentano il lunch match che avrà luogo domani all’ora di pranzo all’Allianz Stadium di Torino per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. I riflettori sono evidentemente tutti puntati sui padroni di casa di Massimiliano Allegri, che sono reduci da due soli punti ottenuti nelle ultime quattro giornate di campionato, un vero e proprio crollo per la Juventus anche perché tre di queste erano decisamente favorevoli sulla carta contro Empoli, Udinese ed infine anche Verona. Guai quindi a frenare ancora, domani servirà solamente la vittoria per la Vecchia Signora…

Gli ospiti ciociari, allenati da Eusebio Di Francesco, cercheranno di sfruttare queste difficoltà e di trasformarle nell’occasione di puntare a un risultato di prestigio, che per il Frosinone sarebbe anche un significativo passo avanti nella corsa verso la salvezza, che vede i ciociari in una buona posizione di classifica ma certamente non ancora al sicuro, specie dopo alcuni risultati negativi come il ko contro la Roma di domenica scorsa. Tutto questo premesso per presentare la partita, diamo adesso uno sguardo alle notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Frosinone.

DIRETTA JUVENTUS FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Frosinone sarà garantita sui canali di Sky Sport, essendo questa una delle tre partite della giornata di Serie A assegnate in co-esclusiva anche alla televisione satellitare oltre che alla piattaforma DAZN, che naturalmente garantisce la visione di questa e di tutte le partite di Serie A in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FROSINONE

LE SCELTE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Frosinone vedono Massimiliano Allegri intenzionato a puntare sul modulo 3-5-2 anche dopo le ultime indicazioni negative. Ricordando che Danilo è assente per un infortunio alla caviglia, la difesa a tre davanti al portiere Szczesny dovrebbe quindi prevedere come titolari Gatti, Bremer e Alex Sandro; a centrocampo la folta linea a cinque della Juventus dovrebbe invece aprirsi con l’esterno destro Cambiaso, ecco poi McKennie, il regista Locatelli, Rabiot ed infine Kostic a sinistra, anche se c’è una piccola speranza pure per Weah; la coppia d’attacco vede la certezza Vlahovic come titolare, mentre Yildiz e Chiesa si giocano il posto al suo fianco. Il talento turco adesso vive un momento di calo che è perfettamente normale ma resta comunque in lotta, perché Chiesa non sta riuscendo a tornare sui suoi livelli migliori.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Sul fronte ospite delle probabili formazioni di Juventus Frosinone, l’allenatore dei ciociari Eusebio Di Francesco dovrebbe invece optare per un modulo 4-3-3, nel quale si segnalano diversi ballottaggi, ma non in porta, dove giocherà Turati; davanti a lui, ecco Lirola a destra, uno tra Monterisi e Romagnoli al fianco di Okoli nella coppia centrale e Valeri terzino sinistro; a centrocampo ecco invece il terzetto con Mazzitelli, Barrenechea che è uno dei vari giocatori di scuola Juventus per il Frosinone, infine uno tra il favorito Gelli e Brescianini; il tridente d’attacco degli ospiti ciociari sarà infine molto “bianconero” grazie a Soulé a destra e al centravanti Kaio Jorge, infine a sinistra si contendono il posto dal primo minuto Harroui e Reinier.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FROSINONE: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco.











