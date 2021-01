Probabili formazioni Juventus Genoa/ Quote: Buffon e Chiellini titolari

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: CHI GIOCA STASERA?

Uno sguardo alle probabili formazioni di Juventus Genoa per presentare al meglio la partita degli ottavi di Coppa Italia che questa sera andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino con i bianconeri di Andrea Pirlo ovviamente nei panni dei favoriti nonostante una rosa al momento piuttosto corta. La vittoria contro il Sassuolo conferma comunque la crescita di una Juventus tornata in corsa per lo scudetto e attesa dasl derby d’Italia contro l’Inter. Tutto questo potrebbe distrarre dalla Coppa Italia, ma attenzione a un Genoa a sua volta in salute e reduce dalla vittoria contro il Bologna, anche se naturalmente pure per il Grifone di Davide Ballardini la priorità resta il campionato. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Genoa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico di Juventus Genoa, nettamente favorevole ai bianconeri anche secondo le quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 di conseguenza è quotato a 1,28, per poi salire fino a quota 5,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e addirittura a 10 volte la posta in palio in caso di vittoria esterna del Genoa, indicata dal segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

LE MOSSE DI PIRLO

Le probabili formazioni di Juventus Genoa oscillano per Andrea Pirlo tra la necessità del turnover verso il derby d’Italia e i problemi dovuti a infortuni e positività al Covid. Pirlo allora potrebbe schierare i suoi uomini con una variante del suo più classico 4-4-2, ovvero il 4-4-1-1. In porta spazio a Buffon, con Danilo terzino destro, coppia centrale Demiral–Chiellini per far riposare Bonucci e sulla sinistra la conferma di Frabotta. Centrocampo a quattro con Bernardeschi che dovrebbe essere titolare come esterno destro, la coppia Rabiot-Bentancur nel cuore della mediana (Arthur sembra destinato alla panchina) e forze fresche a sinistra con il giovane Portanova che potrebbe avere una chance. In attacco straordinari per Cristiano Ronaldo, per cui si profila una staffetta con Morata, con in appoggio Kulusevski, che pare in vantaggio su Ramsey.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Sul fronte del Grifone, le probabili formazioni di Juventus Genoa potrebbero vedere Davide Ballardini tentato da un turnover moderato per cercare di fare l’impresa. Detto che in porta avremo Marchetti, il portiere titolare in Coppa Italia, davanti a lui nel 3-5-1-1 rossoblù ecco la difesa a tre formata da Bani, Goldaniga e Masiello. Doppio ballottaggio sulle fasce con Ghiglione e Zappacosta che si contendono il posto sulla destra mentre a sinistra il dubbio è fra capitan Criscito e Luca Pellegrini. Il trio nel cuore del centrocampo dovrebbe invece essere formato da Sturaro, Radovanovic e Behrami, con Badelj dunque destinato alla panchina. In avanti dovremmo vedere Zajc come trequartista a sostegno di uno tra Destro e Scamacca, ma è possibile anche un utilizzo delle due punte, escludendo Zajc a vantaggio di Shomurodov.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-1-1): Buffon; Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, Portanova; Kulusevski; Ronaldo. All. Pirlo.

GENOA (3-5-1-1): Marchetti; Masiello, Goldaniga, Bani; Ghiglione, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Zajc; Scamacca. All. Ballardini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA